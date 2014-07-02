Zaščita pred škropljenjem
Zaščita pred škropljenjem za odstranjevalce umazanije. Zanesljiva zaščita za uporabnika pred škropljenjem vode - na primer pri čiščenju robov in vogalov. Montaža je možna na vse Kärcherjeve odstranjevalce umazanije (razen 4.763-184).
Zaščita pred škropljenjem za odstranjevalce umazanije Zanesljiva zaščita za uporabnika pred škropljenjem vode - na primer pri čiščenju zunanjih stopnic, robov in vogalov. Montaža je možna na vse Kärcherjeve odstranjevalce umazanije (razen 4.763-184).
Značilnosti in prednosti
Zaščita pred špricanjem
- Idealno za čiščenje vogalov in kotov brez naležnega škropljenja.
Kompaktna oblika
- Zanesljiva zaščita uporabnika pred škropljenjem vode - na primer pri čiščenju robov in vogalov
Izjemna zmogljivost
- Čiščenje neobčutljivih površin
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Rumena
|Teža (Kg)
|0,221
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,364
|Mere (D × Š × V) (mm)
|192 x 193 x 176
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
- K 4 Full Control Car & Home Splash G *EU
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Silent
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- K5 Full Control Plus
Področja uporabe
- Stopnice
- Območja okoli doma in vrta