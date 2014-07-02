Zaščita pred škropljenjem

Zaščita pred škropljenjem za odstranjevalce umazanije Zanesljiva zaščita za uporabnika pred škropljenjem vode - na primer pri čiščenju zunanjih stopnic, robov in vogalov. Montaža je možna na vse Kärcherjeve odstranjevalce umazanije (razen 4.763-184).

Značilnosti in prednosti
Zaščita pred špricanjem
  • Idealno za čiščenje vogalov in kotov brez naležnega škropljenja.
Kompaktna oblika
  • Zanesljiva zaščita uporabnika pred škropljenjem vode - na primer pri čiščenju robov in vogalov
Izjemna zmogljivost
  • Čiščenje neobčutljivih površin
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Rumena
Teža (Kg) 0,221
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,364
Mere (D × Š × V) (mm) 192 x 193 x 176
Področja uporabe
  • Stopnice
  • Območja okoli doma in vrta