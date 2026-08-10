Zaščita pred škropljenjem
Prosojna zaščita pred škropljenjem za čistilnik Mobile Outdoor Cleaner ščiti uporabnika in okolico pred pršečo vodo in jo je mogoče preprosto pospraviti s štiristopenjskim zlaganjem.
Kako dober je občutek ob pogledu na sveže očiščeno kolo, s katerega izginjajo kapljice vode – in vse sije kot novo. Malo manj prijetno je, če se pri tem sami zmočimo. Zato je za čistilnik Mobile Outdoor Cleaner OC 3 in vse njegove naslednike na voljo zanesljiva zaščita pred škropljenjem, ki uporabnika in okolico učinkovito ščiti pred nezaželenim prhanjem. Zaščita ima prosojno površino za boljšo orientacijo med čiščenjem. Spajanje s pištolo je hitro in preprosto – tudi v povezavi z obstoječo šobo s ploskim curkom ali točkasto šobo. Ker je prožna zaščita pred škropljenjem 4-stopenjsko zložljiva, jo lahko priročno spravite v škatlo s priborom. Ta zaščita pred škropljenjem ni združljiva z visokotlačnimi čistilniki razredov K 2 do K 7.
Značilnosti in prednosti
Zaščita pred špricanjem
- Ščiti uporabnika in okolico pred pršečo vodo.
Prosojen material
- Boljša orientacija med čiščenjem.
Dve sponi
- Zagotavlja preprosto povezavo med zaščito pred škropljenjem in pištolo.
Štiri zložljive stopnje
- Preprosto spravljanje v škatlo s priborom.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,081
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,093
|Mere (D × Š × V) (mm)
|136 x 100 x 100
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
- Kolesa
- Vrtno orodje in oprema
- Otroški voziček / buggy
- Šotor / oprema za kampiranje
- Čevlji / čevlji za pohodništvo
- Otroške igračke / Bobbycar® / poganjalci
- Mreža proti komarjem