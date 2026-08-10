Zaščita pred škropljenjem

Prosojna zaščita pred škropljenjem za čistilnik Mobile Outdoor Cleaner ščiti uporabnika in okolico pred pršečo vodo in jo je mogoče preprosto pospraviti s štiristopenjskim zlaganjem.

Kako dober je občutek ob pogledu na sveže očiščeno kolo, s katerega izginjajo kapljice vode – in vse sije kot novo. Malo manj prijetno je, če se pri tem sami zmočimo. Zato je za čistilnik Mobile Outdoor Cleaner OC 3 in vse njegove naslednike na voljo zanesljiva zaščita pred škropljenjem, ki uporabnika in okolico učinkovito ščiti pred nezaželenim prhanjem. Zaščita ima prosojno površino za boljšo orientacijo med čiščenjem. Spajanje s pištolo je hitro in preprosto – tudi v povezavi z obstoječo šobo s ploskim curkom ali točkasto šobo. Ker je prožna zaščita pred škropljenjem 4-stopenjsko zložljiva, jo lahko priročno spravite v škatlo s priborom. Ta zaščita pred škropljenjem ni združljiva z visokotlačnimi čistilniki razredov K 2 do K 7.

Značilnosti in prednosti
Zaščita pred špricanjem
  • Ščiti uporabnika in okolico pred pršečo vodo.
Prosojen material
  • Boljša orientacija med čiščenjem.
Dve sponi
  • Zagotavlja preprosto povezavo med zaščito pred škropljenjem in pištolo.
Štiri zložljive stopnje
  • Preprosto spravljanje v škatlo s priborom.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Bela
Teža (Kg) 0,081
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,093
Mere (D × Š × V) (mm) 136 x 100 x 100
Področja uporabe
  • Kolesa
  • Vrtno orodje in oprema
  • Otroški voziček / buggy
  • Šotor / oprema za kampiranje
  • Čevlji / čevlji za pohodništvo
  • Otroške igračke / Bobbycar® / poganjalci
  • Mreža proti komarjem