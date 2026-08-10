Kako dober je občutek ob pogledu na sveže očiščeno kolo, s katerega izginjajo kapljice vode – in vse sije kot novo. Malo manj prijetno je, če se pri tem sami zmočimo. Zato je za čistilnik Mobile Outdoor Cleaner OC 3 in vse njegove naslednike na voljo zanesljiva zaščita pred škropljenjem, ki uporabnika in okolico učinkovito ščiti pred nezaželenim prhanjem. Zaščita ima prosojno površino za boljšo orientacijo med čiščenjem. Spajanje s pištolo je hitro in preprosto – tudi v povezavi z obstoječo šobo s ploskim curkom ali točkasto šobo. Ker je prožna zaščita pred škropljenjem 4-stopenjsko zložljiva, jo lahko priročno spravite v škatlo s priborom. Ta zaščita pred škropljenjem ni združljiva z visokotlačnimi čistilniki razredov K 2 do K 7.