Zaščita pred škropljenjem L2P

Nastavljiva zaščita pred škropljenjem za čistilna dela s sistemi za peskanje s suhim ledom v postopku Liquid-to-Pellet.

Uporabna zaščita pred škropljenjem zanesljivo zadrži umazanijo, ki se odlušči med peskanjem s suhim ledom, in ščiti uporabnika. Enostavno se poveže s šobo za peskanje s suhim ledom in se zaradi svoje pametne zasnove enostavno in hitro prilagodi velikosti uporabljene šobe in površini, ki jo čistite.

Specifikacije

Tehnični podatki

Teža vključno z embalažo (Kg) 0,105
Kompatibilne naprave
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