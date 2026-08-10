Zaščita pred škropljenjem L2P
Nastavljiva zaščita pred škropljenjem za čistilna dela s sistemi za peskanje s suhim ledom v postopku Liquid-to-Pellet.
Uporabna zaščita pred škropljenjem zanesljivo zadrži umazanijo, ki se odlušči med peskanjem s suhim ledom, in ščiti uporabnika. Enostavno se poveže s šobo za peskanje s suhim ledom in se zaradi svoje pametne zasnove enostavno in hitro prilagodi velikosti uporabljene šobe in površini, ki jo čistite.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,105