Uporabna zaščita pred škropljenjem zanesljivo zadrži umazanijo, ki se odlušči med peskanjem s suhim ledom, in ščiti uporabnika. Enostavno se poveže s šobo za peskanje s suhim ledom in se zaradi svoje pametne zasnove enostavno in hitro prilagodi velikosti uporabljene šobe in površini, ki jo čistite.