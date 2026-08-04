Zgibni zglob za visok tlak

Za težko dostopna območja: Visokotlačni zgibni spoj z nastavitvijo kota do 120 °. Enostavno montirajte neposredno na cev za visokotlačno čiščenje.

Zahvaljujoč brezstopenjski nastavitvi kota visokotlačnega zgiba do 120 ° lahko med čiščenjem pod visokim tlakom z lahkoto očistite težko dostopna območja. Stroji, vozila, podlage, fasade, strehe in še veliko drugih aplikacij so tako čisti hitro in učinkovito. Namestitev je zelo enostavna in udobna neposredno na brizgalni cevi visokotlačnega čistilnika.

Specifikacije

Tehnični podatki

Maksimalen delovni tlak (bar) 300
Temperatura (°C) max. 155
Priključni navoj EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,5
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