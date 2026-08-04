Pri visokotlačnem čiščenju, na primer, strojev, vozil, talnih oblog, fasad ali streh, pogosto naletite na področja, ki jih je s curkom težko ali nemogoče doseči. Z visokim tlakom je ta problem rešen. Zahvaljujoč brezstopenjski nastavitvi kota do 120 ° lahko brez težav dosežete težko dostopna mesta in nobeno območje ne ostane neočiščeno. Enostavna montaža neposredno na brizgalno cev visokotlačnega čistilnika ali teleskopske palice.