Zgibni zglob za visok tlak
Visokotlačni pregib: brezstopenjska nastavitev kota do 120 ° omogoča enostavno čiščenje težko dostopnih območij. Enostavna montaža na brizgalno cev visokotlačnega čistilnika.
Pri visokotlačnem čiščenju, na primer, strojev, vozil, talnih oblog, fasad ali streh, pogosto naletite na področja, ki jih je s curkom težko ali nemogoče doseči. Z visokim tlakom je ta problem rešen. Zahvaljujoč brezstopenjski nastavitvi kota do 120 ° lahko brez težav dosežete težko dostopna mesta in nobeno območje ne ostane neočiščeno. Enostavna montaža neposredno na brizgalno cev visokotlačnega čistilnika ali teleskopske palice.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Maksimalen delovni tlak (bar)
|300
|Temperatura (°C)
|max. 155
|Priključni navoj
|M 18
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,379
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