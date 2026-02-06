Preizkusite in se prepričajte sami: Kärcherjev čistilnik za okna WV 1 Plus Frame Edition zagotavlja čista okna brez madežev in prihrani veliko časa in truda. Inteligentna kombinacija razpršilne steklenice in brisalca zagotavlja izjemno učinkovito čiščenje. Priročna naprava brez težav preprosto posesa vodo z okna po vsaki uporabi – brez madežev in brez kapljanja umazane vode. V primerjavi s klasičnimi metodami je ročno čiščenje občutno lažje in trikrat hitrejše kot prej. Priročno delovanje na baterije in kompaktna zasnova zagotavljata maksimalno prilagodljivost pri čiščenju vseh gladkih gospodinjskih površin. V obsegu dobave je tudi orodje za čiščenje okvirjev za enostavno ročno čiščenje okenskih okvirjev, kljuk in okenskih utorov.