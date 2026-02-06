Čistilnik za okna WV 1 Plus Frame Edition
Očistite okna brez truda 3x hitreje kot prej, z rezultati brez madežev s čistilnikom za okna WV 1 Plus z ustreznim kompletom razpršilnih steklenic in ročnim orodjem za čiščenje okvirjev.
Preizkusite in se prepričajte sami: Kärcherjev čistilnik za okna WV 1 Plus Frame Edition zagotavlja čista okna brez madežev in prihrani veliko časa in truda. Inteligentna kombinacija razpršilne steklenice in brisalca zagotavlja izjemno učinkovito čiščenje. Priročna naprava brez težav preprosto posesa vodo z okna po vsaki uporabi – brez madežev in brez kapljanja umazane vode. V primerjavi s klasičnimi metodami je ročno čiščenje občutno lažje in trikrat hitrejše kot prej. Priročno delovanje na baterije in kompaktna zasnova zagotavljata maksimalno prilagodljivost pri čiščenju vseh gladkih gospodinjskih površin. V obsegu dobave je tudi orodje za čiščenje okvirjev za enostavno ročno čiščenje okenskih okvirjev, kljuk in okenskih utorov.
Značilnosti in prednosti
Majhna težaUdobno in enostavno rokovanje brez bolečin.
Kompaktno in priročnoMajhne, priročna naprava omogoča še bolj udobno čiščenje gladkih površin. Tudi spodnji okenski rob boste s Kärcherjevim akumulatorskim sesalnikom za okna enostavno dosegli.
LED-prikaz na vidnem poljuRavnanje z energijo na enostaven način: LED prikazovalnik, ki je vgrajen v stikalo za vklop/izklop, vam bo pravočasno javil, kdaj je potrebno napolniti baterijo.
Raznolika uporaba
- Čistilnik oken lahko uporabite tudi za vse druge gladke površine kot so ploščice, ogledala, tuš kabine itd.
3x hitreje
- Čiščenje oken z Window Vac je trikrat hitrejše kot pri običajnih metodah.
Rezultat brez kapljic in lis
- Zahvaljujoč električnemu odsesavanjau vode je nadležnega kapljanja vode za vselej konec. Za sijoče čista okna.
Popolnoma higiensko
- Hitro in enostavno praznjenje rezervoarja brez kontakta z umazano vodo.
Original
- Izvirna Kärcherjeva kakovost, izumitelja čistilnika za okna.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Delovna širina sesalne šobe (mm)
|250
|Kapaciteta posode za umazano vodo (ml)
|100
|Čas delovanja baterije (min)
|25
|Čas polnjenja baterije (min)
|150
|Tip baterije
|Litij-ionska baterija
|Zmogljivost s polno baterijo (m²)
|pribl. 70
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|100 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Barva
|Bela
|Teža vključno z baterijo (Kg)
|0,5
|Teža brez dodatkov (Kg)
|0,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1
|Mere (D × Š × V) (mm)
|130 x 250 x 275
Obseg dobave
- Baterijski polnilnik: WV & KV polnilec baterij (1 kos)
- Razpršilna steklenička Standard s prevleko za brisanje iz mikrovlaken
- Čistilna sredstva: RM 503 čistilnik za okna, 20 ml
- Pribor za čiščenje okvirja
Oprema
- Sesalna šoba
Področja uporabe
- Gladke površine
- Okna in steklene površine
- Okenski okvirji
- Ogledala
- Ploščice
- Steklene mize
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.