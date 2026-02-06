Z inovativnim čistilnikom je Kärcher naredil revolucijo v čiščenju oken. Ko uporabljate originalni čistilnik za okna Kärcher, čiščenje postane otročje lahko in vam prihrani veliko časa in truda. Zahvaljujoč električnemu sesanju je nadloga zaradi kapljanja vode zdaj stvar preteklosti. Inteligentna kombinacija plastenke z razpršilom in krpe iz mikrovlaken za brisanje skupaj s funkcijo sesanja WV zagotavlja izjemno učinkovito čiščenje in bleščeče čista okna – brez lis ali ostankov. S krpo za brisanje iz mikrovlaken Outdoor lahko očistite tudi zelo umazane zunanje površine. Poleg tega priročni in ergonomski čistilnik za okna Kärcher WV omogoča posebej higienično čiščenje oken, saj ni neposrednega stika z umazano vodo.