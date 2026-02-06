Čistilnik za okna WV 2 Plus P
Enostavno rokovanje, brez kapljanja vode zaradi sesanja in velik prihranek časa – z originalnim Kärcherjevim čistilnikom za okna, so okna v hipu bleščeče čista in brez sledi.
Z inovativnim čistilnikom je Kärcher naredil revolucijo v čiščenju oken. Ko uporabljate originalni čistilnik za okna Kärcher, čiščenje postane otročje lahko in vam prihrani veliko časa in truda. Zahvaljujoč električnemu sesanju je nadloga zaradi kapljanja vode zdaj stvar preteklosti. Inteligentna kombinacija plastenke z razpršilom in krpe iz mikrovlaken za brisanje skupaj s funkcijo sesanja WV zagotavlja izjemno učinkovito čiščenje in bleščeče čista okna – brez lis ali ostankov. S krpo za brisanje iz mikrovlaken Outdoor lahko očistite tudi zelo umazane zunanje površine. Poleg tega priročni in ergonomski čistilnik za okna Kärcher WV omogoča posebej higienično čiščenje oken, saj ni neposrednega stika z umazano vodo.
Značilnosti in prednosti
Hitro vmesno čiščenjePosodo za umazano vodo lahko po potrebi kadarkoli in hitro izpraznite.
Sesalna šoba, ki se da zamenjatiGlede na velikost področja čiščenja lahko uporabite tako malo kot veliko sesalno šobo.
LED-prikaz na vidnem poljuRavnanje z energijo na enostaven način: LED prikazovalnik, ki je vgrajen v stikalo za vklop/izklop, vam bo pravočasno javil, kdaj je potrebno napolniti baterijo.
Lahek in tih
- Majhna teža in nizka jakost zvoka bosta naredila čiščenje oken z WV 2 še boljše.
Original
- Izvirna Kärcherjeva kakovost, izumitelja čistilnika za okna.
3x hitreje
- Z baterijskim čistilnikom oken je čiščenje oken kar 3x hitrejše kot z običajnimi metodami.
Rezultat brez kapljic in lis
- Zahvaljujoč električnemu odsesavanjau vode je nadležnega kapljanja vode za vselej konec. Za sijoče čista okna.
Popolnoma higiensko
- Hitro in enostavno praznjenje rezervoarja brez stika z umazano vodo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Delovna širina sesalne šobe (mm)
|280
|Kapaciteta posode za umazano vodo (ml)
|100
|Čas delovanja baterije (min)
|35
|Čas polnjenja baterije (min)
|230
|Tip baterije
|Litij-ionska baterija
|Zmogljivost s polno baterijo (m²)
|pribl. 105
|Barva
|Bela
|Teža vključno z baterijo (Kg)
|0,6
|Teža brez dodatkov (Kg)
|0,6
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1
|Mere (D × Š × V) (mm)
|120 x 280 x 320
Obseg dobave
- Baterijski polnilnik: WV & KV polnilec baterij (1 kos)
- Razpršilna steklenička Standard s prevleko za brisanje iz mikrovlaken
- Čistilna sredstva: RM 503 čistilnik za okna, 20 ml
- Prevleka za brisanje iz mikrovlaken, outdoor: 1 x
- Strgalo za umazanijo
Oprema
- Sesalna šoba
Področja uporabe
- Gladke površine
- Okna in steklene površine
- Ogledala
- Ploščice
- Steklene mize
- Stenske ploščice
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.