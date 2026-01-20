Čistilnik za okna WV 4-4 Plus
Čiščenje brez madežev: čistilnik za okna navdušuje s svojo vsestranskostjo in neskončnim časom delovanja. Baterija 4 V Kärcher Battery Power in polnilnik nista priložena.
Zmogljivost, ki navdušuje: čistilnik oken WV 4-4 Plus navdušuje z izmenljivo baterijo za neskončno delovanje brez prekinitev, LED indikatorjem stanja baterije in inovativnim silikonskim trakom, ki omogoča čiščenje oken vse do roba tal. Pametna kombinacija razpršilne steklenice in krpe za brisanje iz mikrovlaken ter sesalna funkcija sesalnika za okna zagotavljajo lesketajoča se okna – brez madežev in ostankov. Tudi vse druge gladke površine je mogoče enostavno očistiti. Čiščenje oken z ergonomskim Kärcherjevim baterijskim sesalnikom za okna WV 4-4 Plus je še posebej higienično, saj pri praznjenju in čiščenju rezervoarja ne pridete v neposredni stik z umazano vodo. Zamenljiva baterija 4 V Kärcher Battery Power ni vključena v obseg dobave. Združljiv z vsemi napravami v platformi 4 V Kärcher Battery Power.
Značilnosti in prednosti
Zamenljiva baterija 4 V Kärcher Battery Power je na voljo kot ločena dodatna opremaNajvečja prilagodljivost in podaljšan čas delovanja zahvaljujoč dodatni bateriji. Dolgotrajen, varen in močan zahvaljujoč litij-ionskim celicam. Združljiv z vsemi napravami 4 V Kärcher Battery Power.
Sesalni trak s tehnologijo tekočega silicijaInovativni dolgi čistilni otiralnik naredi čiščenje še bolj prilagodljivo.
LED indikator časa delovanja3 LED diode prikazujejo trenutno stanje napolnjenosti naprave.
Higiensko in hitro praznjenje rezervoarjev
- Enostavno izpraznite in očistite rezervoar za umazano vodo, ne da bi prišli v stik z vodo ali umazanijo.
Prijetno tiho
- Zaradi tihega delovanja sesalnika Window Vac je delo še bolj prijetno.
Original
- Izvirna Kärcherjeva kakovost, izumitelja čistilnika za okna.
Trikrat hitreje
- Čiščenje oken je z baterijskim čistilnikom za okna trikrat hitrejše.
Rezultat brez kapljic in lis
- Nadležno kapljanje je po zaslugi električnega sesanja vode preteklost.
Raznolika uporaba
- Primerno za vse gladke površine kot so ploščice, ogledala ali tuš kabine.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|4 V Platforma za baterijo
|Delovna širina sesalne šobe (mm)
|280
|Kapaciteta posode za umazano vodo (ml)
|150
|Napetost (V)
|nazivna 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Kapaciteta baterije (Ah)
|2,5
|Število potrebnih baterij (Kos(i))
|1
|Zmogljivost s polno baterijo (m²)
|pribl. 120 (2,5 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|pribl. 40 (2,5 Ah)
|Barva
|Bela
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,3
|Mere (D × Š × V) (mm)
|133 x 281 x 311
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- Razpršilna steklenička Extra s prevleko za brisanje iz mikrovlaken
- Čistilna sredstva: RM 503 čistilnik za okna, 20 ml
Oprema
- Sesalna šoba
Video posnetki
Področja uporabe
- Gladke površine
- Okna in steklene površine
- Ogledala
- Ploščice
- Steklene mize
- Stenske ploščice
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
