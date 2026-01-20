Zmogljivost, ki navdušuje: čistilnik oken WV 4-4 Plus navdušuje z izmenljivo baterijo za neskončno delovanje brez prekinitev, LED indikatorjem stanja baterije in inovativnim silikonskim trakom, ki omogoča čiščenje oken vse do roba tal. Pametna kombinacija razpršilne steklenice in krpe za brisanje iz mikrovlaken ter sesalna funkcija sesalnika za okna zagotavljajo lesketajoča se okna – brez madežev in ostankov. Tudi vse druge gladke površine je mogoče enostavno očistiti. Čiščenje oken z ergonomskim Kärcherjevim baterijskim sesalnikom za okna WV 4-4 Plus je še posebej higienično, saj pri praznjenju in čiščenju rezervoarja ne pridete v neposredni stik z umazano vodo. Zamenljiva baterija 4 V Kärcher Battery Power ni vključena v obseg dobave. Združljiv z vsemi napravami v platformi 4 V Kärcher Battery Power.