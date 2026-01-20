Čistilo za čiščenje stekla RM 503, 500ml
Čistilo za čiščenje oken brez lis za čiščenje vseh vodoodpornih gladkih površin kot so steklo, okna, ogledala, tuš kabine itd. Izboljša odtekanje kapljic in ohranja površine dlje čiste.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (ml)
|500
|Embalažna enota (Kos(i))
|8
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,535
|Mere (D × Š × V) (mm)
|65 x 65 x 210
Značilnosti
- Čiščenje brez sledov in lis
- Svež, prijeten vonj
- Dobre lastnosti vlaženja
- Tudi za ročno uporabo
- Odstrani trdovratno umazanijo, kot so mrčes, mastni madeži in emisije
- Raztaplja sledi apnenca na kabinah za tuširanje, ogledalih in drugih steklenih površinah
- Prilagojeno napravam Kärcher z zajamčeno združljivostjo materialov
- Telo steklenice je izdelano iz 100% reciklirane plastike
- Izdelano v Nemčiji
Kompatibilne naprave
Področja uporabe
- Okna in steklene površine
- Okna z letvicami
- Ogledala
- Steklene mize
- Steklene kabine za tuširanje