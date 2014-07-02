Koncentrat za čiščenje oken RM 503, 20ml
Čistilo za okna, pakirano v praktično izmerjenih odmerkih, za čiščenje brez lis na vseh gladkih vodotesnih površinah kot so steklo, okna, ogledala, tuš kabine itd. Izboljša odtekanje kapljic in ohranja površine dlje čiste.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (ml)
|4 x 20
|Embalažna enota (Kos(i))
|20
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,118
|Mere (D × Š × V) (mm)
|225 x 115 x 25
Značilnosti
- Čiščenje brez sledov in lis
- Svež, prijeten vonj
- Dobre lastnosti vlaženja
- Tudi za ročno uporabo
- Odstrani trdovratno umazanijo, kot so mrčes, mastni madeži in emisije
- Raztaplja sledi apnenca na kabinah za tuširanje, ogledalih in drugih steklenih površinah
- Prilagojeno napravam Kärcher z zajamčeno združljivostjo materialov
- Telo steklenice je izdelano iz 100% reciklirane plastike
- Izdelano v Nemčiji
Kompatibilne naprave
Področja uporabe
- Okna in steklene površine
- Okna z letvicami
- Ogledala
- Steklene mize
- Steklene kabine za tuširanje