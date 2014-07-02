Koncentrat za čiščenje oken RM 503, 20ml

Čistilo za okna, pakirano v praktično izmerjenih odmerkih, za čiščenje brez lis na vseh gladkih vodotesnih površinah kot so steklo, okna, ogledala, tuš kabine itd. Izboljša odtekanje kapljic in ohranja površine dlje čiste.