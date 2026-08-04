RM glass cleaner 500, 500ml *AT, 500ml
Kot nalašč za čiščenje gladkih vodotesnih površin, saj ne pušča lis. Odstrani tudi trdovratno umazanijo, kot so maščobe, žuželke in emisije.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (ml)
|500
|Embalažna enota (Kos(i))
|8
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,562
|Mere (D × Š × V) (mm)
|65 x 65 x 210
Značilnosti
- Čiščenje brez sledov in lis
- posebej nežno do materialov
- Svež, prijeten vonj
- Dobre lastnosti vlaženja
- Tudi za ročno uporabo
- Prilagojeno napravam Kärcher z zajamčeno združljivostjo materialov
- Telo steklenice je izdelano iz 100% reciklirane plastike
- Izdelano v Nemčiji
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- H319 Povzroča hudo draženje oči.
- P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P264 Po uporabi temeljito umiti
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
- Okna in steklene površine
- Okna z letvicami
- Ogledala
- Steklene mize
- Steklene kabine za tuširanje