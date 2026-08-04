RM glass cleaner 500, 500ml *AT, 500ml

Kot nalašč za čiščenje gladkih vodotesnih površin, saj ne pušča lis. Odstrani tudi trdovratno umazanijo, kot so maščobe, žuželke in emisije.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (ml) 500
Embalažna enota (Kos(i)) 8
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,562
Mere (D × Š × V) (mm) 65 x 65 x 210
Značilnosti
  • Čiščenje brez sledov in lis
  • posebej nežno do materialov
  • Svež, prijeten vonj
  • Dobre lastnosti vlaženja
  • Tudi za ročno uporabo
  • Prilagojeno napravam Kärcher z zajamčeno združljivostjo materialov
  • Telo steklenice je izdelano iz 100% reciklirane plastike
  • Izdelano v Nemčiji
RM glass cleaner 500, 500ml *AT, 500ml
RM glass cleaner 500, 500ml *AT, 500ml
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
  • H319 Povzroča hudo draženje oči.
  • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
  • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
  • P264 Po uporabi temeljito umiti
  • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
  • P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Področja uporabe
  • Okna in steklene površine
  • Okna z letvicami
  • Ogledala
  • Steklene mize
  • Steklene kabine za tuširanje