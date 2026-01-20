Čistilo za kamnita tla 537 RM, 500ml
Sredstvo za čiščenje kamnitih tal RM 537 za brezhiben rezultat brez sledi na ploščicah, kamnu in naravnem kamnu. Učinkovito odstranjuje sledi čevljev, lahko pa ga uporabite tudi za vinil, PVC in linolej.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (ml)
|500
|Embalažna enota (Kos(i))
|8
|Teža (Kg)
|0,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,619
|Mere (D × Š × V) (mm)
|65 x 65 x 210
Značilnosti
- Čisti in ščiti
- Čiščenje brez sledov in lis
- Prijeten, svež vonj po citrusih
- Prilagojeno napravam Kärcher z zajamčeno združljivostjo materialov
- Telo steklenice je izdelano iz 100% reciklirane plastike
- Izdelano v Nemčiji
Kompatibilne naprave
Področja uporabe
- Ploščice
- Kamnite površine
- Tla iz PVC materialov
- Linolej
- Vinil