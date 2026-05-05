Naravno čistilo tal RM 538N učinkovito odstranjuje umazanijo in sledi ter odpravlja neprijetne vonjave. Recept je veganski in ne vsebuje mikroplastike, silikona ali pigmentov, zato je kot nalašč za gospodinjstva z otroki ali za lastnike hišnih ljubljenčkov s posebno visokimi zahtevami po naravni in dolgotrajni čistoči. RM 538N je primeren za vse naprave za čiščenje trdih tal Kärcher in se lahko uporablja na vseh zatesnjenih trdih tleh (npr. na ploščicah, kamnu, vinilu, PVC-ju, linoleju ter za zatesnjena lesena in plutasta tla).