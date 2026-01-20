Sredstvo za čiščenje in nego impregniranih lesenih površin RM 534, 500ml
Za temeljito in nežno čiščenje, osvežitev in nego lakiranih lesenih tal. Z učinkovito zaščito pred vlago proti nabrekanju tal. S svežim limoninim vonjem.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (ml)
|500
|Embalažna enota (Kos(i))
|8
|Teža (Kg)
|0,501
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,585
|Mere (D × Š × V) (mm)
|65 x 65 x 210
Značilnosti
- 2 v 1 - čisti in neguje v eni potezi
- Tla dobijo svilnat lesk
- Čiščenje brez sledov in lis
- Učinkovito odstranjuje sledi čevljev
- Prijeten, svež vonj po citrusih
- Prilagojeno napravam Kärcher z zajamčeno združljivostjo materialov
- Telo steklenice je izdelano iz 100% reciklirane plastike
- Izdelano v Nemčiji
Video posnetki
Kompatibilne naprave
Področja uporabe
- Lakiran parket
- Laminatna tla
- Pluta