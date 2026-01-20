Sredstvo za čiščenje in nego impregniranih lesenih površin RM 534, 500ml

Za temeljito in nežno čiščenje, osvežitev in nego lakiranih lesenih tal. Z učinkovito zaščito pred vlago proti nabrekanju tal. S svežim limoninim vonjem.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (ml) 500
Embalažna enota (Kos(i)) 8
Teža (Kg) 0,501
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,585
Mere (D × Š × V) (mm) 65 x 65 x 210
Značilnosti
  • 2 v 1 - čisti in neguje v eni potezi
  • Tla dobijo svilnat lesk
  • Čiščenje brez sledov in lis
  • Učinkovito odstranjuje sledi čevljev
  • Prijeten, svež vonj po citrusih
  • Prilagojeno napravam Kärcher z zajamčeno združljivostjo materialov
  • Telo steklenice je izdelano iz 100% reciklirane plastike
  • Izdelano v Nemčiji
Video posnetki

Področja uporabe
  • Lakiran parket
  • Laminatna tla
  • Pluta