Univerzalno sredstvo za čiščenje tal RM 536, 500ml
Za vse trde talne površine: univerzalno sredstvo za temeljito čiščenje tal RM 536 odstranjuje sledi čevljev in ne pušča sledi. Z zaščito pred vlago proti nabrekanju tal in z vonjem limone.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (ml)
|500
|Embalažna enota (Kos(i))
|8
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,583
|Mere (D × Š × V) (mm)
|65 x 65 x 210
Značilnosti
- Čiščenje brez sledov in lis
- Zamudno spiranje ni potrebno
- primeren za vse trde talne površine
- Prijeten, svež vonj po citrusih
- Prilagojeno napravam Kärcher z zajamčeno združljivostjo materialov
- Telo steklenice je izdelano iz 100% reciklirane plastike
- Izdelano v Nemčiji
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Pluta
- Kamnite površine
- Lesena tla
- Vinil