Univerzalno sredstvo za čiščenje tal RM 536, 500ml

Za vse trde talne površine: univerzalno sredstvo za temeljito čiščenje tal RM 536 odstranjuje sledi čevljev in ne pušča sledi. Z zaščito pred vlago proti nabrekanju tal in z vonjem limone.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (ml) 500
Embalažna enota (Kos(i)) 8
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,583
Mere (D × Š × V) (mm) 65 x 65 x 210
Značilnosti
  • Čiščenje brez sledov in lis
  • Zamudno spiranje ni potrebno
  • primeren za vse trde talne površine
  • Prijeten, svež vonj po citrusih
  • Prilagojeno napravam Kärcher z zajamčeno združljivostjo materialov
  • Telo steklenice je izdelano iz 100% reciklirane plastike
  • Izdelano v Nemčiji
Področja uporabe
  • Pluta
  • Kamnite površine
  • Lesena tla
  • Vinil