Čistilo za preproge RM 519, 1l
Tekoče čistilo s formulo za hitro sušenje za vmesno čiščenje. Primerno za preproge, oblazinjene površine, avtomobilske sedeže in podobno.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|1
|Embalažna enota (Kos(i))
|6
|Teža (Kg)
|1,034
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,187
|Mere (D × Š × V) (mm)
|90 x 90 x 215
Značilnosti
- Se izjemno hitro suši
- Temeljito čisti
- Za vmesno čiščenje
- Prilagojeno napravam Kärcher z zajamčeno združljivostjo materialov
- Telo steklenice je izdelano iz 100% reciklirane plastike
- Izdelano v Nemčiji
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- EUH 210 Varnosti list na voljo na zahtevo.
Področja uporabe
- Talne obloge
- Preproge
- Oblazinjene površine
- Avtomobilski sedeži