Čistilo za preproge RM 519, 1l

Tekoče čistilo s formulo za hitro sušenje za vmesno čiščenje. Primerno za preproge, oblazinjene površine, avtomobilske sedeže in podobno.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 1
Embalažna enota (Kos(i)) 6
Teža (Kg) 1,034
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,187
Mere (D × Š × V) (mm) 90 x 90 x 215
Značilnosti
  • Se izjemno hitro suši
  • Temeljito čisti
  • Za vmesno čiščenje
  • Prilagojeno napravam Kärcher z zajamčeno združljivostjo materialov
  • Telo steklenice je izdelano iz 100% reciklirane plastike
  • Izdelano v Nemčiji
Čistilo za preproge RM 519, 1l
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
  • EUH 210 Varnosti list na voljo na zahtevo.

Video posnetki

Področja uporabe
  • Talne obloge
  • Preproge
  • Oblazinjene površine
  • Avtomobilski sedeži