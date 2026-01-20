Čistilo za preproge in oblazinjenje navdušuje z več kot 99 % sestavinami naravnega izvora in zagotavlja globinsko čiščenje do vlaken na vseh tekstilnih površinah, kot so preproge, oblazinjenje, avtomobilski sedeži, čevlji, vzmetnice in zavese. Ne uporablja mikroplastike, silikonov, nanomaterialov, barvil ali fosfatov, zaradi česar je posebej primeren za družine, alergike in gospodinjstva s hišnimi ljubljenčki. Inovativni dvofazni sistem čiščenja zrahlja umazanijo iz vlaken, preden jo posesa s čistilom za ekstrakcijo v obliki pršila. Preostala umazanija se nato inkapsulira v majhne kristale, ki se odstranijo v naslednji fazi sesanja po času sušenja. To zagotavlja posebno temeljite rezultate čiščenja. Čistilo je popolno za čistila z razpršilno ekstrakcijo in stroje za razpršilno ekstrakcijo. Celo trdovratno umazanijo, kot so zemlja, prah, maščoba, razlita hrana, madeži pijače in ostanki kreme za kožo, sončne kreme ali znoja, se odstranijo brez truda. Uporabite ga lahko tudi kot odstranjevalec madežev, tako da ga čistega nanesete na krpo in popivnate madež. Poleg tega daje tekstilu naravno svežo dišavo perila za boj proti neprijetnim vonjavam.