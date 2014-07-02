Sredstvo za impregnacijo tekstila Care Tex RM 762, 500ml

Visoko učinkovita zaščita z dolgotrajnim učinkom za vse vrste tekstilnih oblog. Preproge, oblazinjene površine in avtomobilski sedeži dobijo zaščitno plast, ki preprečuje ponovno nalaganje umazanije. Tako boste lahko umazanijo lažje in bolj temeljito posesali.