Sredstvo za impregnacijo tekstila Care Tex RM 762, 500ml

Visoko učinkovita zaščita z dolgotrajnim učinkom za vse vrste tekstilnih oblog. Preproge, oblazinjene površine in avtomobilski sedeži dobijo zaščitno plast, ki preprečuje ponovno nalaganje umazanije. Tako boste lahko umazanijo lažje in bolj temeljito posesali.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (ml) 500
Embalažna enota (Kos(i)) 8
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,54
Mere (D × Š × V) (mm) 65 x 65 x 210
Značilnosti
  • Visoko učinkovita zaščita tekstila
  • Upočasnjuje ponovno nalaganje umazanije
  • Z dolgotrajnim učinkom
  • Prilagojeno napravam Kärcher z zajamčeno združljivostjo materialov
  • Telo steklenice je izdelano iz 100% reciklirane plastike
  • Izdelano v Nemčiji
Področja uporabe
  • Talne obloge
  • Preproge
  • Oblazinjene površine
  • Avtomobilski sedeži