Sredstvo za nego talnih oblog iz matiranega kamna/linoleja/PVC-ja RM 532, 1l
Optimalna nega in zaščita za talne obloge iz matiranega umetnega in naravnega kamna, linoleja ali PVC-ja. Z njim boste odstranili sledi, negovalna plast se obnovi in tla dobijo svilnat lesk. Opombe: tla, na katera ste nanesli sredstvo, pustite vsaj 24 ur, da se posušijo. Ne nanašajte vode, ne premikajte pohištva in ne hodite po njih v čevljih. Shranjujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|1
|Embalažna enota (Kos(i))
|6
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,11
|Mere (D × Š × V) (mm)
|100 x 100 x 215
Področja uporabe
- Matirana umetna in naravna kamnita tla
- Linolej
- Tla iz PVC materialov