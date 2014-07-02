Sredstvo za nego talnih oblog iz matiranega kamna/linoleja/PVC-ja RM 532, 1l

Optimalna nega in zaščita za talne obloge iz matiranega umetnega in naravnega kamna, linoleja ali PVC-ja. Z njim boste odstranili sledi, negovalna plast se obnovi in tla dobijo svilnat lesk. Opombe: tla, na katera ste nanesli sredstvo, pustite vsaj 24 ur, da se posušijo. Ne nanašajte vode, ne premikajte pohištva in ne hodite po njih v čevljih. Shranjujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 1
Embalažna enota (Kos(i)) 6
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,11
Mere (D × Š × V) (mm) 100 x 100 x 215
Področja uporabe
  • Matirana umetna in naravna kamnita tla
  • Linolej
  • Tla iz PVC materialov