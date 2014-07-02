Sredstvo za nego lakiranega parketa/laminata/plute RM 531, 1l
Optimalna nega in zaščita za lakiran parket, laminat in tla iz plute. Z njim boste odstranili sledi, negovalna plast se obnovi in tla dobijo svilnat lesk. Opombe: tla, na katera ste nanesli sredstvo, pustite vsaj 24 ur, da se posušijo. Ne nanašajte vode, ne premikajte pohištva in ne hodite po njih v čevljih.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|1
|Embalažna enota (Kos(i))
|6
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,125
|Mere (D × Š × V) (mm)
|100 x 100 x 215
Značilnosti
- Optimalna nega in zaščita
- Osveži
- Tla dobijo svilnat lesk
- Enostavno za poliranje
- Prilagojeno napravam Kärcher z zajamčeno združljivostjo materialov
- Telo steklenice je izdelano iz 100% reciklirane plastike
- Izdelano v Nemčiji
Področja uporabe
- Lakiran parket
- Laminatna tla
- Pluta