Sredstvo za nego lakiranega parketa/laminata/plute RM 531, 1l

Optimalna nega in zaščita za lakiran parket, laminat in tla iz plute. Z njim boste odstranili sledi, negovalna plast se obnovi in tla dobijo svilnat lesk. Opombe: tla, na katera ste nanesli sredstvo, pustite vsaj 24 ur, da se posušijo. Ne nanašajte vode, ne premikajte pohištva in ne hodite po njih v čevljih.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 1
Embalažna enota (Kos(i)) 6
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,125
Mere (D × Š × V) (mm) 100 x 100 x 215
Značilnosti
  • Optimalna nega in zaščita
  • Osveži
  • Tla dobijo svilnat lesk
  • Enostavno za poliranje
  • Prilagojeno napravam Kärcher z zajamčeno združljivostjo materialov
  • Telo steklenice je izdelano iz 100% reciklirane plastike
  • Izdelano v Nemčiji
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Lakiran parket
  • Laminatna tla
  • Pluta