Sredstvo za nego lakiranega parketa/laminata/plute RM 531, 1l

Optimalna nega in zaščita za lakiran parket, laminat in tla iz plute. Z njim boste odstranili sledi, negovalna plast se obnovi in tla dobijo svilnat lesk. Opombe: tla, na katera ste nanesli sredstvo, pustite vsaj 24 ur, da se posušijo. Ne nanašajte vode, ne premikajte pohištva in ne hodite po njih v čevljih.