Sredstvo za nego oljenega / voskanega parketa RM 530, 1l
Optimalna nega in zaščita za voskana in oljena lesena tla. Z njim boste odstranili sledi, negovalna plast se obnovi in tla dobijo svilnat lesk. Opombe: tla, na katera ste nanesli sredstvo za oljen/voskan parket, pustite vsaj 24 ur, da se posušijo. Ne nanašajte vode, ne premikajte pohištva in ne hodite po njih v čevljih. Shranjujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|1
|Embalažna enota (Kos(i))
|6
|Teža (Kg)
|1,003
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,166
|Mere (D × Š × V) (mm)
|100 x 100 x 215
Področja uporabe
- Voskana lesena tla
- Lesena tla z oljnim premazom / premazom iz voska