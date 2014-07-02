Sredstvo za nego oljenega / voskanega parketa RM 530, 1l

Optimalna nega in zaščita za voskana in oljena lesena tla. Z njim boste odstranili sledi, negovalna plast se obnovi in tla dobijo svilnat lesk. Opombe: tla, na katera ste nanesli sredstvo za oljen/voskan parket, pustite vsaj 24 ur, da se posušijo. Ne nanašajte vode, ne premikajte pohištva in ne hodite po njih v čevljih. Shranjujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 1
Embalažna enota (Kos(i)) 6
Teža (Kg) 1,003
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,166
Mere (D × Š × V) (mm) 100 x 100 x 215
Sredstvo za nego oljenega / voskanega parketa RM 530, 1l
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Voskana lesena tla
  • Lesena tla z oljnim premazom / premazom iz voska