Sredstvo za nego oljenega / voskanega parketa RM 530, 1l

Optimalna nega in zaščita za voskana in oljena lesena tla. Z njim boste odstranili sledi, negovalna plast se obnovi in tla dobijo svilnat lesk. Opombe: tla, na katera ste nanesli sredstvo za oljen/voskan parket, pustite vsaj 24 ur, da se posušijo. Ne nanašajte vode, ne premikajte pohištva in ne hodite po njih v čevljih. Shranjujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.