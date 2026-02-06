Koncentrat Patio & Deck Cleaner RM 564, 500ml

Koncentrat Patio & Deck za materialu prijazno čiščenje balkonov in teras (les/kamen). Odstranjuje olje, maščobo, sledove emisij in rjo. Za 5 l čistila v razredčeni obliki.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (ml) 500
Embalažna enota (Kos(i)) 8
Teža (Kg) 0,507
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,619
Mere (D × Š × V) (mm) 70 x 70 x 240
Kompatibilne naprave
Področja uporabe
  • balkon
  • Kamnita tla
  • Lesena tla
  • Okna in steklene površine
  • Kovina