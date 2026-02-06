Koncentrat Patio & Deck Cleaner RM 564, 500ml
Koncentrat Patio & Deck za materialu prijazno čiščenje balkonov in teras (les/kamen). Odstranjuje olje, maščobo, sledove emisij in rjo. Za 5 l čistila v razredčeni obliki.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (ml)
|500
|Embalažna enota (Kos(i))
|8
|Teža (Kg)
|0,507
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,619
|Mere (D × Š × V) (mm)
|70 x 70 x 240
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- balkon
- Kamnita tla
- Lesena tla
- Okna in steklene površine
- Kovina