RM 542 Outdoor surface protector, 1l

Visoko učinkovit impregnator vzdržuje zunanje površine, osvežuje barvo, ščiti pred vplivi okolja in navdušuje z visoko površinsko učinkovitostjo.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 1
Embalažna enota (Kos(i)) 6
Teža (Kg) 1,01
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,1
Mere (D × Š × V) (mm) 100 x 100 x 215
RM 542 Outdoor surface protector, 1l
RM 542 Outdoor surface protector, 1l
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Kamnite površine
  • Lesene površine
  • Tekstilne površine
  • Plastika
  • Kovina
Dodatna oprema