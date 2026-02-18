RM 542 Outdoor surface protector, 1l
Visoko učinkovit impregnator vzdržuje zunanje površine, osvežuje barvo, ščiti pred vplivi okolja in navdušuje z visoko površinsko učinkovitostjo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|1
|Embalažna enota (Kos(i))
|6
|Teža (Kg)
|1,01
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,1
|Mere (D × Š × V) (mm)
|100 x 100 x 215
Področja uporabe
- Kamnite površine
- Lesene površine
- Tekstilne površine
- Plastika
- Kovina