Čistilo RM 624 za lesene površine, 5l
Za temeljito čiščenje vseh obdelanih in neobdelanih vodoodpornih lesenih površin kot so vrtno pohištvo, lesena tla in terase. Posebej nežno do materialov.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|5
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|Teža (Kg)
|5,015
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,455
|Mere (D × Š × V) (mm)
|192 x 145 x 248
Značilnosti
- Za čiščenje vseh občutljivih, vodoodpornih lesenih površin, vsestransko uporabno
- raztaplja olje/maščobe in umazanijo, ki vsebuje mineralne snovi
- Odstranjuje alge, rjo ter drugo umazanijo, ki vsebuje minerale
- Hitro in učinkovito čiščenje v kombinaciji s Kärcherjevim visokotlačnim čistilnikom
- posebej nežno do materialov
- pH- vrednost v koncentratu ca. 9
- Čistilo je pripravljeno za uporabo (RTU, Ready-to-use)
- Tudi za ročno uporabo
- Prilagojeno napravam Kärcher z zajamčeno združljivostjo materialov
- Izdelano v Nemčiji
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
- EUH 210 Varnosti list na voljo na zahtevo.
Kompatibilne naprave
Področja uporabe
- Lesena tla
- Terase
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura