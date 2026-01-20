Čistilo za notranjost RM 651, 500ml

Za osvežujoče čisto notranjost brez vonjav: od armaturne plošče do gumijastih tesnil, od zaslona do oblazinjenja in umetnega usnja. Z antistatičnim učinkom in učinkovito nevtralizacijo vonjav.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (ml) 500
Embalažna enota (Kos(i)) 8
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,553
Mere (D × Š × V) (mm) 80 x 80 x 280
Značilnosti
  • Za čiščenje notranjosti avtomobila, vključno z armaturno ploščo, vratnimi paneli, oblazinjenjem sedežev iz blaga in umetnega usnja, strešnimi oblogami, Alcantara®, preprogami za noge, kromiranimi in okrasnimi trakovi, gumijastimi tesnili. Ni primerno za steklo in usnje
  • Učinkovito odstrani umazanijo kot so prst, prstni odtisi, ostanki tekočin, hrane in pijač ter kreme za sončenje
  • Aktivno zatira neprijetne vonjave
  • Osveži barve in vlakna
  • Olajšuje nadaljnje čiščenje površine (manjša stopnja nalaganja umazanije)
  • Ergonomična razpršilna glava za enakomeren, učinkovit nanos in majhno porabo
  • Prijeten, svež vonj po citrusih
  • Čistilo je pripravljeno za uporabo (RTU, Ready-to-use)
  • Biološko razgradljivi tenzidi v skladu z OECD
  • Izdelano v Nemčiji
Čistilo za notranjost RM 651, 500ml
Področja uporabe
  • Plastični elementi
  • Avtomobilski sedeži
  • Notranjost avtomobila
  • Armaturna plošča