Čistilo za steklo RM 650, 500ml

Čiščenje avtomobilskih stekel in ogledal brez sledi in bleščanja. Zanesljivo odstrani mrčes, prstne odtise in cestno umazanijo. Z antistatičnim učinkom za manjši oprijem umazanije.

Specifikacije

Velikost embalaže (ml) 500
Embalažna enota (Kos(i)) 8
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,567
Mere (D × Š × V) (mm) 80 x 80 x 250
Značilnosti
  • Izjemno primerno za avtomobilska stekla, vetrobranska stekla, površine ogledal in žaromete
  • Odstrani trdovratno umazanijo, kot so mrčes, mastni madeži in emisije
  • S topilom za nikotin
  • čisti brez ostankov in sledi
  • Dobre lastnosti vlaženja
  • Olajšuje nadaljnje čiščenje površine (manjša stopnja nalaganja umazanije)
  • Ergonomična razpršilna glava za enakomeren, učinkovit nanos in majhno porabo
  • Prijeten, svež vonj po citrusih
Čistilo za steklo RM 650, 500ml
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
  • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
Kompatibilne naprave
Področja uporabe
  • Vetrobranska stekla
  • Okna in steklene površine