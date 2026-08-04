Koncentrat za čiščenje vetrobranskih stekel pozimi -60°C RM 670, 5l

Sredstvo za čiščenje in zaščito pred zmrzaljo za čiščenje stekel in žarometov. Prepreči zamrzovanje vetrobranskega stekla in zagotavlja pogled brez lis in bleščanja.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 5
Embalažna enota (Kos(i)) 1
Teža (Kg) 5
Teža vključno z embalažo (Kg) 5,05
Mere (D × Š × V) (mm) 192 x 145 x 248
Značilnosti
  • Zelo učinkovit koncentrat za pranje vetrobranskega stekla v zimskih mesecih. 5 litrov koncentrata zadošča za 15 litrov tekočine za pranje vetrobranskega stekla.
  • Zanesljivo prepreči zamrzovanje vetrobranskega stekla
  • čisti brez ostankov in sledi
  • Odstrani zavorni prah, ostanke pnevmatik, ostanke zimske soli za posipanje, umazanije zaradi snega in plundre.
  • Zmanjša učinke bleščanja razpršene svetlobe
  • Ne ustvarja napetostnih razpok na polikarbonatu in je primeren tudi za čiščenje žarometov
  • Zaradi formule proti apnencu se lahko meša z vodo vseh stopenj trdote. Brez kalcinacije naprave za pranje vetrobranskega stekla ali zamašitve brizgalnih šob.
  • Primeren za šobe za ploski curek
  • Lahko se meša s Kärcherjevim poletnim čistilom za vetrobranska stekla. Rezervoarja za pranje vetrobranskega stekla v prehodnem obdobju (spomladi in jeseni) ni treba izprazniti.
  • Prijeten, svež vonj po citrusih
Koncentrat za čiščenje vetrobranskih stekel pozimi -60°C RM 670, 5l
Koncentrat za čiščenje vetrobranskih stekel pozimi -60°C RM 670, 5l
Koncentrat za čiščenje vetrobranskih stekel pozimi -60°C RM 670, 5l
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
  • H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
  • H319 Povzroča hudo draženje oči.
  • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
  • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
  • P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
  • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
  • P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
  • P403 + P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.
  • P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
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Področja uporabe
  • Vetrobranska stekla
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