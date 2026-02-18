Koncentriran avtošampon RM 562, 500ml

Koncentriran avtošampon za pranje vozil, obziren do materialov. Odstranjuje olje, maščobe, zimsko in cestno umazanijo z laka, stekla, plastike in kroma. Za 5 l čistila v razredčeni obliki.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (ml) 500
Embalažna enota (Kos(i)) 8
Teža (Kg) 0,507
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,631
Mere (D × Š × V) (mm) 70 x 70 x 240
Značilnosti
  • Penjenje, močno in hkrati obzirno čiščenje
  • Odstranjuje značilno umazanijo, npr. olje, maščobe, umazanijo v zimskem času, umazanijo zaradi izpustov
  • Hitro in učinkovito čiščenje v kombinaciji s Kärcherjevim visokotlačnim čistilnikom
  • pH nevtralno
  • posebej nežno do materialov
  • Biološko razgradljivi tenzidi v skladu z OECD
  • Koncentrat čistila
  • Prilagojeno napravam Kärcher z zajamčeno združljivostjo materialov
  • Telo steklenice je izdelano iz 100% reciklirane plastike
  • Izdelano v Nemčiji
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
  • H319 Povzroča hudo draženje oči.
  • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
  • P264 Po uporabi temeljito umiti
  • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
  • P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Kompatibilne naprave
Področja uporabe
  • Plastika
  • Okna in steklene površine
  • Lakirane površine
  • Krom
