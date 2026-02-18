Koncentriran avtošampon RM 562, 500ml
Koncentriran avtošampon za pranje vozil, obziren do materialov. Odstranjuje olje, maščobe, zimsko in cestno umazanijo z laka, stekla, plastike in kroma. Za 5 l čistila v razredčeni obliki.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (ml)
|500
|Embalažna enota (Kos(i))
|8
|Teža (Kg)
|0,507
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,631
|Mere (D × Š × V) (mm)
|70 x 70 x 240
Značilnosti
- Penjenje, močno in hkrati obzirno čiščenje
- Odstranjuje značilno umazanijo, npr. olje, maščobe, umazanijo v zimskem času, umazanijo zaradi izpustov
- Hitro in učinkovito čiščenje v kombinaciji s Kärcherjevim visokotlačnim čistilnikom
- pH nevtralno
- posebej nežno do materialov
- Biološko razgradljivi tenzidi v skladu z OECD
- Koncentrat čistila
- Prilagojeno napravam Kärcher z zajamčeno združljivostjo materialov
- Telo steklenice je izdelano iz 100% reciklirane plastike
- Izdelano v Nemčiji
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- H319 Povzroča hudo draženje oči.
- P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
- P264 Po uporabi temeljito umiti
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Plastika
- Okna in steklene površine
- Lakirane površine
- Krom