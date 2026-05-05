RM 610N Natural Car Shampoo ponuja naravno rešitev za čiščenje vozil. Površinsko aktivne snovi, ki jih vsebuje, so obnovljivega rastlinskega izvora. Dodanim barvilom, fosfatom in površinsko aktivnim snovem na osnovi mineralnih olj smo se namenoma izognili, da bi zagotovili nestrupeno in zato posebej materialu in uporabniku prijazno formulo. Ta izdelek 2 v 1 čisti in neguje hkrati. Zanesljivo odstrani tipično cestno umazanijo in pusti čudovit sijaj zahvaljujoč riževemu vosku. Nežna dišava sivke poskrbi tudi za prijetno izkušnjo čiščenja. Šampon za avtomobile zagotavlja preizkušeno Kärcherjevo čistilno učinkovitost za široko paleto vozil, vključno z avtomobili, avtodomi, motorji, čolni in kolesi. Za priročno uporabo je RM 610N popoln za neposredno uporabo z vsemi visokotlačnimi čistilniki Kärcher in pri uporabi s penastim curkom tvori rahlo, lepo peno. Možen je tudi ročni nanos.