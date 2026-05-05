RM 640N CONC, 0,5l naravno čistilo za kolesa, 500ml
Koncentrat čistila za kolesa za nanašanje s penastimi curki srednje- in nizkotlačnih čistilnikov Kärcher ter kot polnilo naravnega čistila za kolesa v 0,5 l razpršilki.
Koncentrat čistila za kolesa RM 640N je narejen iz več kot 99 % obnovljivih in naravno pridobljenih sestavin in predstavlja 2 litra detergenta za ročno nanašanje. Idealno za nanašanje s penastim curkom srednje- in nizkotlačnih čistilnikov Kärcher. Kot polnilo za naravno čistilo za kolesa lahko s koncentratom štirikrat napolnite stekleničko z razpršilom. Koncentrat je bil oblikovan posebej za čiščenje specializiranih koles (npr. e-koles, gorskih ali cestnih koles). Formula je bila preizkušena glede kompatibilnosti z materiali in je primerna za občutljive materiale, kot so karbon, aluminij ali guma. Ima visok učinek raztapljanja umazanije, vendar ga je še vedno enostavno spirati za varčno uporabo vode.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (ml)
|500
|Embalažna enota (Kos(i))
|8
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,4
