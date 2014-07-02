Šampon RM 610 za pranje avtomobila 3 v 1, 1l

Zmogljivo čistilo za pranje avtomobila z edinstveno 3 v 1 formulo, ki vam poleg najvišje zmogljivosti čiščenja zahvaljujoč aktivnemu sredstvu za raztapljanje umazanije, nudi tudi formulo za hitro sušenje in formulo za bleščeč sijaj. Za najvišjo stopnjo učinkovitosti čiščenja, nege in zaščite v enem samem koraku. Za nežno čiščenje vseh vozil.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 1
Embalažna enota (Kos(i)) 6
Teža (Kg) 1,006
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,157
Mere (D × Š × V) (mm) 100 x 100 x 215
Šampon RM 610 za pranje avtomobila 3 v 1, 1l
Šampon RM 610 za pranje avtomobila 3 v 1, 1l
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI