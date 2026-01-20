Šampon RM 619 za pranje avtomobila, 5l
Rahlo alkalno sredstvo, ki se peni, za temeljito čiščenje vozil. Neoporečno tudi za okolje in še posebno nežno do vseh lakiranih in plastičnih površin.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|5
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,12
|Mere (D × Š × V) (mm)
|190 x 140 x 250
Značilnosti
- Za temeljito čiščenje občutljivih lakiranih in plastičnih površin
- Posebej nežen do materialov
- Rahlo alkalno čistilo, ne vsebuje nevarnih snovi
- Čistilo je pripravljeno za uporabo (RTU, Ready-to-use)
- Hitro in učinkovito čiščenje v kombinaciji s Kärcherjevim visokotlačnim čistilnikom
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
- Prilagojeno napravam Kärcher z zajamčeno združljivostjo materialov
- Izdelano v Nemčiji
Kompatibilne naprave
Področja uporabe
- Vozila
- Motorji in skuterji