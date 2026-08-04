Šampon RM 619 za pranje avtomobila, 10l
Rahlo alkalno sredstvo, ki se peni, za temeljito čiščenje vozil. Neoporečno tudi za okolje in še posebno nežno do vseh lakiranih in plastičnih površin.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|10
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|10,5
|Mere (D × Š × V) (mm)
|240 x 200 x 305
Značilnosti
- Za temeljito čiščenje občutljivih lakiranih in plastičnih površin
- Posebej nežen do materialov
- Rahlo alkalno čistilo, ne vsebuje nevarnih snovi
- Čistilo je pripravljeno za uporabo (RTU, Ready-to-use)
- Hitro in učinkovito čiščenje v kombinaciji s Kärcherjevim visokotlačnim čistilnikom
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
- Prilagojeno napravam Kärcher z zajamčeno združljivostjo materialov
- Izdelano v Nemčiji
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
- EUH 210 Varnosti list na voljo na zahtevo.
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Področja uporabe
- Vozila
- Motorji in skuterji