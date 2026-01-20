Sredstvo za nego notranjosti RM 652, 500ml

Nega z globinskim čiščenjem in zaščita vseh plastičnih in gumijastih površin. Pusti svileno mat površine, ki so videti kot nove, prijetne na dotik in odbijajo vodo ter umazanijo.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (ml) 500
Embalažna enota (Kos(i)) 8
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,564
Mere (D × Š × V) (mm) 80 x 80 x 280
Značilnosti
  • Intenzivna nega in dolgotrajna zaščita za avtomobilsko armaturno ploščo in plastične obloge po čiščenju
  • Formula za učinkovito UV-zaščito
  • Učinkovita formula za zaščito barve upočasnjuje porumenelost in proces bledenja plastičnih površin
  • Osveži barvo in ustvari prijeten, nežen občutek površine
  • Skrije drobne mikroskopske praske
  • Olajšuje nadaljnje čiščenje površine (manjša stopnja nalaganja umazanije)
  • Ergonomična razpršilna glava za enakomeren, učinkovit nanos in majhno porabo
  • Prijeten, svež vonj po citrusih
  • Čistilo je pripravljeno za uporabo (RTU, Ready-to-use)
  • Izdelano v Nemčiji
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
  • EUH 208 Vsebuje BENZISOTHIAZOLINONE. Lahko povzroči alergične reakcije.
  • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
Področja uporabe
  • Armaturna plošča
  • Plastični elementi