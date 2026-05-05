Naravno univerzalno čistilo RM 626N, 1l

Naravno univerzalno čistilo RM 626N z 98 % naravnih sestavin učinkovito očisti vse materiale v hiši. Idealno za visokotlačne čistilnike.

Naravno univerzalno čistilo RM 626N zanesljivo odstrani umazanijo okoli vašega doma. Posebna formula temelji na površinsko aktivnih snoveh iz 100-odstotno rastlinskih in obnovljivih surovin, ki omogočajo nežno čiščenje. pH-nevtralna formulacija čistila je primerna tudi za občutljive površine. Dodatnim barvilom se namenoma izognemo, prijetno svežino pa poskrbi subtilna citrusna dišava. Koncentrirana gelasta konsistenca je idealna za uporabo z visokotlačnimi čistilniki Kärcher in zagotavlja hitre in temeljite rezultate čiščenja.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 1
Embalažna enota (Kos(i)) 6
Teža (Kg) 1,007
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,107
Mere (D × Š × V) (mm) 100 x 100 x 215
Značilnosti
  • Čisti z 98% naravnimi sestavinami
  • Uporabljene površinsko aktivne snovi so 100 % obnovljive in rastlinske.
  • Brez dodanih silikonov, fosfatov in barvil
  • Za učinkovito čiščenje vseh površin in materialov okoli hiše
  • Čistilo je pripravljeno za uporabo (RTU, Ready-to-use)
  • Prilagojeno napravam Kärcher z zajamčeno združljivostjo materialov
  • Telo steklenice je izdelano iz 100% reciklirane plastike
  • Izdelano v Nemčiji
Kompatibilne naprave
Področja uporabe
  • Območja okoli doma in vrta