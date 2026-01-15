Univerzalno čistilo RM 555, 5l

Zmogljivo večnamensko čistilo, ki brez napora odstranjuje olje, maščobe in mineralno umazanijo. Za vrtno pohištvo, vozila, fasade in vse vodoodporne površine.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 5
Embalažna enota (Kos(i)) 1
Teža (Kg) 5,2
Teža vključno z embalažo (Kg) 5,39
Mere (D × Š × V) (mm) 192 x 145 x 248
Značilnosti
  • Tekoče univerzalno čistilo, ki še posebej ščiti material
  • Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
  • Močna raztopina za raztapljanje oljnih, mastnih madežev in druge mineralne umazanije.
  • Brez težav odpravlja umazanije na vseh vodoodpornih površinah
  • posebej nežno do materialov
  • pH nevtralno
  • Čistilo je pripravljeno za uporabo (RTU, Ready-to-use)
  • Hitro in učinkovito čiščenje v kombinaciji s Kärcherjevim visokotlačnim čistilnikom
  • Prilagojeno napravam Kärcher z zajamčeno združljivostjo materialov
  • Izdelano v Nemčiji
Kompatibilne naprave
Področja uporabe
  • Območja okoli doma in vrta
  • Vozila
Dodatna oprema