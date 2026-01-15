Univerzalno čistilo RM 555, 5l
Zmogljivo večnamensko čistilo, ki brez napora odstranjuje olje, maščobe in mineralno umazanijo. Za vrtno pohištvo, vozila, fasade in vse vodoodporne površine.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|5
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|Teža (Kg)
|5,2
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,39
|Mere (D × Š × V) (mm)
|192 x 145 x 248
Značilnosti
- Tekoče univerzalno čistilo, ki še posebej ščiti material
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Močna raztopina za raztapljanje oljnih, mastnih madežev in druge mineralne umazanije.
- Brez težav odpravlja umazanije na vseh vodoodpornih površinah
- posebej nežno do materialov
- pH nevtralno
- Čistilo je pripravljeno za uporabo (RTU, Ready-to-use)
- Hitro in učinkovito čiščenje v kombinaciji s Kärcherjevim visokotlačnim čistilnikom
- Prilagojeno napravam Kärcher z zajamčeno združljivostjo materialov
- Izdelano v Nemčiji
Kompatibilne naprave
Področja uporabe
- Območja okoli doma in vrta
- Vozila