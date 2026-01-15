Univerzalno čistilo RM 626, 1l

Univerzalno čistilo za uporabo s Kärcherjevimi visokotlačnimi čistilniki. Z aktivnim sredstvom za raztapljanje umazanije, ki zlahka odstrani olja, maščobe in trdovratno umazanijo.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 1
Embalažna enota (Kos(i)) 6
Teža (Kg) 1,007
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,157
Mere (D × Š × V) (mm) 100 x 100 x 215
Značilnosti
  • Aktivno sredstvo za raztapljanje umazanije in učinkovito čiščenje oljnih, maščobnih madežev, madežev, ki vsebujejo minerale, ter sledi emisij.
  • Sistem Plug 'n' Clean je najbolj enostavna in najhitrejša pot za nanos čistila preko visokotlačnega čistilnika
  • Čistilo je pripravljeno za uporabo (RTU, Ready-to-use)
  • Prilagojeno napravam Kärcher z zajamčeno združljivostjo materialov
  • Telo steklenice je izdelano iz 100% reciklirane plastike
  • Izdelano v Nemčiji
