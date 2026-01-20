Popolno čiščenje zraka za majhne prostore, otroške sobe in posamezne delovne prostore - čistilnik zrak AF 20 s svojim večslojnim filtrirnim sistemom očisti notranji zrak in odstrani alergene, onesnaževalce in patogene. Dodatne funkcije vključujejo polnjenje z aktivnim ogljem, kot tudi zaslon za alfanumerično prikazovanje kakovosti zraka v delcih PM2,5 v µg/m³, kakovost zraka z barvno kodo, temperaturo in relativno vlažnost. Čistilnik zraka je odlična izbira tudi zaradi svolje funkcije časovnika, otroške varnostne ključavnice, nočnega načina in izjemno tihega delovanja ter učinkovitosti filtra 99,95 % za delce velikosti 0,3 µm in visokokakovostnega laserskega senzorja za avtomatski način. To pomeni, da se nivo delovanja samodejno prilagaja stopnji onesnaženosti zraka. Filter ima življenjsko dobo približno eno leto, odvisno od onesnaženosti in intenzivnosti uporabe.