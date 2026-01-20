Čistilnik zraka AF 20
Hitro čiščenje zraka v prostorih do 20 m² - kompaktni čistilnik zraka AF 20 s filtracijo H13 in aktivnim ogljem zanesljivo odstranjuje patogene, fin prah, alergene in vonjave.
Popolno čiščenje zraka za majhne prostore, otroške sobe in posamezne delovne prostore - čistilnik zrak AF 20 s svojim večslojnim filtrirnim sistemom očisti notranji zrak in odstrani alergene, onesnaževalce in patogene. Dodatne funkcije vključujejo polnjenje z aktivnim ogljem, kot tudi zaslon za alfanumerično prikazovanje kakovosti zraka v delcih PM2,5 v µg/m³, kakovost zraka z barvno kodo, temperaturo in relativno vlažnost. Čistilnik zraka je odlična izbira tudi zaradi svolje funkcije časovnika, otroške varnostne ključavnice, nočnega načina in izjemno tihega delovanja ter učinkovitosti filtra 99,95 % za delce velikosti 0,3 µm in visokokakovostnega laserskega senzorja za avtomatski način. To pomeni, da se nivo delovanja samodejno prilagaja stopnji onesnaženosti zraka. Filter ima življenjsko dobo približno eno leto, odvisno od onesnaženosti in intenzivnosti uporabe.
Značilnosti in prednosti
Filter High Protect 13HEPA filter za odstranjevanje patogenov in aerosolov. Zanesljivo odstranjuje številne kemične snovi v zraku.
Dvojni sistem za dovod zrakaZahvaljujoč dovodu zraka na obeh straneh je zagotovljen visok pretok zraka.
ZaslonPrikazuje kakovosti zraka v µg/m³ ter stanje filtra in naprave.
Tiho delovanje
- Brezhibno delujoči motorji in ventilatorji ter tihi zračni kanali.
Avtomatski način
- Senzor nadzoruje samodejni način in prilagaja raven delovanja kakovosti zraka.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|100 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Priključna moč (W)
|24
|Primerna velikost prostora (m²)
|do 40
|Pretok (m³/h)
|do 220
|Učinkovitost filtra glede na velikost delcev (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Nastavitve moči
|3
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|3,02
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|4
|Mere (D × Š × V) (mm)
|220 x 220 x 346
Pripooročena velikost prostora glede na višino stropa 3 m in izmenjavo zraka trikrat na uro za delovanje na najvišji ravni zmogljivosti.
Oprema
- Dvojni filtrski sistem
- Prikaz za menjavo filtra
- LED-prikaz kakovosti zraka
- Upravljanje na dotik
- Avtomatski način
- Nočni način
- Funkcija zaklepanja
- Funkcija časovnika
Video posnetki
Področja uporabe
- Komplet nadomestnega filtra za čistilnik zraka AF 20 - za čiščenje zraka v zaprtih prostorih
Dodatna oprema
