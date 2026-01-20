Čistilnik zraka AF 30
Čistilnik zraka AF 30 s tehnologijo laserskega senzorja, filtracijo H13 in filtracijo z aktivnim ogljem odstranjuje fin prah, alergene in vonjave v prostorih velikosti 30 do 60 m².
Popolno čiščenje zraka za srednje velike notranje prostore, dnevne sobe in delovna mesta: čistilnik zraka AF 30 očisti notranji zrak alergenov, onesnaževalcev in patogenov s svojim večslojnim filtrirnim sistemom. Dodatne funkcije vključujejo: polnilo z aktivnim ogljem, zaslon za alfanumerično prikazovanje kakovosti zraka v delcih PM2,5 v µg/m³, kakovost zraka z barvno kodo, temperaturo in relativno vlažnost. Čistilnik zraka je odlična izbira tudi zaradi svoje funkcije časovnika, otroške varnostne ključavnice, nočnega načina in izjemno tihega delovanja ter učinkovitosti filtra 99,95 % za delce velikosti 0,3 µm in visokokakovostnega laserskega senzorja za avtomatski način. To pomeni, da se nivo delovanja samodejno prilagaja stopnji onesnaženosti zraka. Filter ima življenjsko dobo približno eno leto, odvisno od onesnaženosti in intenzivnosti uporabe.
Značilnosti in prednosti
Filter High Protect 13Nov filter H13 za odstranjevanje patogenov in aerosolov. Zanesljivo odstranjuje številne kemične snovi v zraku.
Dvojni sistem za dovod zrakaZahvaljujoč dovodu zraka na obeh straneh je zagotovljen visok pretok zraka.
Barvni zaslonPrikazuje temperaturo, vlažnost in kakovost zraka ter status filtra in naprave.
Tiho delovanje
- Brezhibno delujoči motorji in ventilatorji ter tihi zračni kanali.
Avtomatski način
- Senzor nadzoruje samodejni način in prilagaja raven delovanja kakovosti zraka.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|100 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Priključna moč (W)
|36
|Primerna velikost prostora (m²)
|do 60
|Pretok (m³/h)
|max. 320
|Učinkovitost filtra glede na velikost delcev (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Nastavitve moči
|5
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|5,8
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|7,5
|Mere (D × Š × V) (mm)
|260 x 260 x 486
Pripooročena velikost prostora glede na višino stropa 3 m in izmenjavo zraka trikrat na uro za delovanje na najvišji ravni zmogljivosti.
Oprema
- Dvojni filtrski sistem
- Prikaz za menjavo filtra
- LED-prikaz kakovosti zraka
- Prikaz temperature
- Prikaz relativne vlažnosti zraka
- Upravljanje na dotik
- Avtomatski način
- Nočni način
- Funkcija zaklepanja
- Funkcija časovnika
Video posnetki
Področja uporabe
Dodatna oprema
