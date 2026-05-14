Čistilnik zraka AF 50 Signature Line
Čistilnik zraka AF 50 Signature Line s tehnologijo laserskega senzorja, filtracijo HEPA z aktivnim ogljem odstranjuje fin prah, alergene in vonjave v prostorih, velikih do 100 m².
Samo naši najbolj inovativni, visoko zmogljivi izdelki nosijo podpis tehnološkega pionirja in ustanovitelja podjetja Alfreda Kärcherja. Zaradi tega je nova linija AF 50 Signature Line takoj prepoznavna kot najboljša naprava Kärcher v svoji kategoriji. Če ste se kdaj spraševali, kako pomemben je zrak, ki ga dihate, je dovolj, da nekaj sekund zadržite dih in vedeli boste. Na srečo vam bo dih vzel le eleganten dizajn našega najmočnejšega čistilca zraka, linije AF 50 Signature Line. Z visoko učinkovitim HEPA filtrom z vsebnostjo aktivnega oglja zanesljivo filtrira fin prah, alergene, patogene in celo vonjave ter kemične hlape iz zraka, ki ga dihate. Zahvaljujoč inteligentnemu samodejnemu načinu nenehno prilagaja moč glede na kakovost zraka in za seboj ne pušča nič drugega kot čist zrak in pravi WOW faktor.
Značilnosti in prednosti
Prednosti Signature LinePodpis ustanovitelja podjetja Alfreda Kärcherja označuje izdelek kot najboljšo Kärcherjevo napravo v svoji kategoriji. Druge ekskluzivne ugodnosti vključujejo podporo za aplikacije in podaljšano garancijo.
Filter High Protect 13HEPA filter za odstranjevanje patogenov in aerosolov Zanesljivo odstranjuje številne kemične snovi v zraku.
Barvni zaslonPrikazuje temperaturo, vlažnost in kakovost zraka ter status filtra in naprave.
Dvojni sistem za dovod zraka
- Zahvaljujoč dovodu zraka na obeh straneh je zagotovljen visok pretok zraka.
4 vrtljivi valji
- Za povišano mobilnost.
Tiho delovanje
- Gladko delujoči motorji in ventilatorji ter tih pretok zraka.
Avtomatski način
- Senzor nadzoruje samodejni način in prilagaja raven delovanja kakovosti zraka.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Priključna moč (W)
|50
|Primerna velikost prostora (m²)
|do 100
|Pretok (m³/h)
|max. 520
|Učinkovitost filtra glede na velikost delcev (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Nastavitve moči
|5
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|9,3
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|11,35
|Mere (D × Š × V) (mm)
|290 x 290 x 580
¹⁾ Priporočena velikost prostora temelji na višini stropa 3 m in trikratni izmenjavi zraka na uro za delovanje na najvišji stopnji moči.
Oprema
- Dvojni filtrski sistem
- Prikaz za menjavo filtra
- LED-prikaz kakovosti zraka
- Prikaz temperature
- Prikaz relativne vlažnosti zraka
- Upravljanje na dotik
- Avtomatski način
- Nočni način
- Funkcija zaklepanja
- Funkcija časovnika
Področja uporabe
- Komplet nadomestnega filtra za čistilnik zraka AF 20 - za čiščenje zraka v zaprtih prostorih
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.