Trajna in poceni: črpalka za sode BP 2.000-18 je popolna rešitev za vrtove brez električnega priključka. Draga pitna voda je prihranjena zahvaljujoč brezplačni, s hranili bogati deževnici. Spojka za pritrditev na sod zagotavlja popolno pritrditev na različne sode ter preprosto delovanje zahvaljuoč stikalu za vklop/izklop ter možnost namestitve baterije. Zaradi prozornega pokrova baterije ima uporabnik popoln nadzor nad zaslonom baterije v realnem času. Vodilo za cev zagotavlja stalen pretok vode. Glede na zahteve in področje uporabe je to vodilo za cev lahko nameščeno v 3 položajih: bodisi se zaskoči na mestu, na levi ali desni strani nosila baterije ali pa se sprosti na prostem prostoru na robu cevi. Ker je črpalka majhna, se lahko prilega tudi v ozke odprtine sodov. Vgrajen predfilter ščiti črpalko pred kontaminacijo.