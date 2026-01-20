Črpalka za sod BP 2.000-18
Baterijska črpalka BP 2.000-18 za sode omogoča uporabo dragocene deževnice iz soda tudi na vrtovih brez električnega priključka. To ne prihrani le pitne vode, ampak tudi denar.
Trajna in poceni: črpalka za sode BP 2.000-18 je popolna rešitev za vrtove brez električnega priključka. Draga pitna voda je prihranjena zahvaljujoč brezplačni, s hranili bogati deževnici. Spojka za pritrditev na sod zagotavlja popolno pritrditev na različne sode ter preprosto delovanje zahvaljuoč stikalu za vklop/izklop ter možnost namestitve baterije. Zaradi prozornega pokrova baterije ima uporabnik popoln nadzor nad zaslonom baterije v realnem času. Vodilo za cev zagotavlja stalen pretok vode. Glede na zahteve in področje uporabe je to vodilo za cev lahko nameščeno v 3 položajih: bodisi se zaskoči na mestu, na levi ali desni strani nosila baterije ali pa se sprosti na prostem prostoru na robu cevi. Ker je črpalka majhna, se lahko prilega tudi v ozke odprtine sodov. Vgrajen predfilter ščiti črpalko pred kontaminacijo.
Značilnosti in prednosti
Fleksibilen položaj ceviPopolna prilagoditev vsakemu čistilnemu procesu.
18 V Kärcher akumulatorska baterijaTehnologija v realnem času z LCD-zaslonom: preostali čas delovanja, preostali čas polnjenja in kapaciteta akumulatorske baterije. Vzdržljivost in zmogljivost zagotavljajo litij-ionske celice. Izmenljivo akumulatorsko baterijo je mogoče upravljati z drugimi napravami Kärcherjeve 18-V platforme Battery Power.
Prilagodljiva montaža na rob sodaOdlična stabilnost na katerem koli sodu zahvaljujoč odličnemu prilagajanju.
Majhna teža
- Črpalka se prilega tudi v ozke odprtine (npr. IBC posoda).
Nastavljiva dolžina cevi
- Odlično prilagajanje različnim globinam sodov.
Držalo za baterijo na cevi
- Stabilna namestitev baterije.
Integrirano stikalo za vklop/izklop na bateriji
- Hrbtu prijazna, ergonomsko delovanje brez upogibanja.
Vodilo za cev
- Preprečevanje zvijanja cevi in s tem stalnega pretoka vode.
Vgrajen predfilter
- Varuje črpalko pred umazanijo in s tem povišuje njeno življenjsko dobo in varnost delovanja.
Prozoren pokrov
- Idealen pogled na LCD zaslon baterije v realnem času.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Nazivna poraba moči (W)
|80
|Maks. količina pretoka (l/h)
|< 2000
|Vodja dostave (m)
|max. 20
|Tlak (bar)
|max. 2
|Potopna globina (m)
|max. 1,8
|Temperatura pretoka (°C)
|max. 35
|Napetost (V)
|18
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|max. 25 (2,5 Ah) / max. 50 (5,0 Ah)
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|1,108
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,6
|Mere (D × Š × V) (mm)
|173 x 135 x 316
Obseg dobave
- Držalo za baterijo na cevi
- Po dolžini nastavljiva cev
- Vodilo za cev
Oprema
- Možnost pritrditve
- Vključen predfilter
- Vgrajeno stikalo za vklop/izklop
- Prednapetostni odklopnik
Video posnetki
Področja uporabe
- Za zalivanje vrta iz deževnice
Dodatna oprema
VSI PRODUKTI, KI USTREZAJO BATERIJI
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.