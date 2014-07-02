Zahvaljujoč 30 m dolgemu kablu je tlačna potopna črpalka BP 6 Deep Well kot nalašč za črpanje vode iz globokih vodnjakov. Ko gre za zalivanje vrta ali uporabo porabne vode za potrebe v hiši – v povezavi s tlačnim stikalom lahko črpate podtalnico iz lastnih vodnjakov in tako prihranite na litre dragocene pitne vode. Ohišje črpalke in navojni nastavek sta izdelana iz legiranega jekla in tako izjemno robustna. Vgrajen predfilter in odmična noga zanesljivo varujeta dovod vode v črpalko pred umazanijo med samo in po končani namestitvi. 30 m dolgo vrv, ki je vključena v dobavo, enostavno pritrdite na črpalko, kar omogoča varno spuščanje. Z ločenim stikalom za vklop/izklop na koncu kabla lahko črpalko udobno in varno upravljate. S pomočjo kompleta za priklop cevi lahko brez težav na črpalko namestite 3/4'' in 1'' cevi. Vključno z vgrajenim povratnim ventilom.