Črpalka za globoke vodnjake BP 6 Deep Well
Tlačna potopna črpalka BP 6 Deep Well s 30 m kabla – za črpanje podtalnice iz vodnjakov. Z ohišjem iz legiranega jekla, z odmično nogo kot pomoč za namestitev in stikalom za vklop/izklop.
Zahvaljujoč 30 m dolgemu kablu je tlačna potopna črpalka BP 6 Deep Well kot nalašč za črpanje vode iz globokih vodnjakov. Ko gre za zalivanje vrta ali uporabo porabne vode za potrebe v hiši – v povezavi s tlačnim stikalom lahko črpate podtalnico iz lastnih vodnjakov in tako prihranite na litre dragocene pitne vode. Ohišje črpalke in navojni nastavek sta izdelana iz legiranega jekla in tako izjemno robustna. Vgrajen predfilter in odmična noga zanesljivo varujeta dovod vode v črpalko pred umazanijo med samo in po končani namestitvi. 30 m dolgo vrv, ki je vključena v dobavo, enostavno pritrdite na črpalko, kar omogoča varno spuščanje. Z ločenim stikalom za vklop/izklop na koncu kabla lahko črpalko udobno in varno upravljate. S pomočjo kompleta za priklop cevi lahko brez težav na črpalko namestite 3/4'' in 1'' cevi. Vključno z vgrajenim povratnim ventilom.
Značilnosti in prednosti
Ohišje črpalke in navojni nastavek iz legiranega jeklaDolga življenjska doba in odpornost proti udarcem.
30 metrov priključnega kablaVarna uporaba v nižjih predelih.
Vključno s kosom za priklop črpalke in povratnim ventilomHiter priklop 3/4" in 1" cevi na črpalko.
Distančnik kot pomoč pri montaži
- Zanesljiva zaščita pred umazanijo pri izpustu in montaži črpalke.
Stikalo za vklop/izklop na koncu kabla
- Udobno in varno upravljanje črpalke.
Vključno s 30 m pritrdilne vrvi
- Za zanesljiv položaj črpalke.
Vgrajen predfilter
- Varuje črpalko pred umazanijo in s tem povišuje njeno življenjsko dobo in varnost delovanja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|1000
|Maks. količina pretoka (l/h)
|< 5000
|Vodja dostave (m)
|55
|Tlak (bar)
|max. 5,5
|Potopna globina (m)
|max. 27
|Minimalni premer cevi vodnjaka (mm)
|150
|Temperatura pretoka (°C)
|max. 35
|Priključni navoj
|G1
|Priključni kabel (m)
|30
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Barva
|srebrna
|Teža brez dodatkov (Kg)
|8,05
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|14,669
|Mere (D × Š × V) (mm)
|105 x 105 x 810
Obseg dobave
- Element za priklop cevi 1'', 3/4' in objemka
- Vključno s 30 m pritrditvene vrvi
Oprema
- Vgrajen povratni ventil
- Ohišje črpalke in navojni nastavek iz legiranega jekla
- Distančnik kot pomoč pri montaži
- Vgrajen predfilter
- Možnost pritrditve z vrvjo
- Ločeno stikalo za vklop/izklop na koncu kabla
- Dolžina kabla 30 m
Področja uporabe
- Zalivanje vrta iz vodnjakov
Dodatna oprema
