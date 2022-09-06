Električni mop za brisanje EWM 2 - vedno čista tla
Navadna krpa enostavno ni kos EWM 2. Časi, ko je bilo treba naokoli vleči vedro in čistiti z umazano vodo, so že zdavnaj mimo. Z Kärcherjevim električnim mopom za brisanje EWM 2, se vrteči valji nenehno močijo s čisto vodo, umazana voda pa se zbira v rezervoarju za umazano vodo. Za seboj pušča malo vlage kar pomeni, da se lahko uporablja na vseh trdih tleh – tudi na parketu.
Izdelki
Vedno čista tla
Kärcherjev brisalec EWM 2 skoraj samodejno drsi po tleh. Rotacijski valji se nenehno vlažijo s čisto vodo iz rezervoarja, medtem ko strgalo poskrbi, da se umazanija zbira v rezervoarju za umazano vodo. To pomeni, da vedno brišete s čisto vodo in namesto da samo potiskate umazanijo, boste v hipu imeli bleščeče čista tla. Električna mop EWM 2 zagotavlja higienično in enostavno čiščenje.
Prednosti, ki naredijo razliko
Vedno čisto tla zahvaljujoč samočistilni tehnologiji
- Neprekinjeno vlaženje s čisto vodo
- Zbrana mešanica umazanije in vode gre neposredno v rezervoar za umazano vodo
- 20 % boljša učinkovitost čiščenja*
Enostavna uporaba pod pohištvom
- Tanka oblika izdelka in talna glava z vrtljivim zglobom
- Enostavno čiščenje pod pohištvom in okrog predmetov
- Čiščenje vse do roba – za odlične rezultate v kotih in ob robovih
Primerno za vsa trda tla
- Primerno za vsa trda tla – vključno s parketom, laminatom, kamnom, ploščicami in plastiko
- Nizka vlaga pomeni, da lahko po tleh ponovno hodite po približno dveh minutah
- Širok izbor čistilnih in negovalnih sredstev
Največja svoboda gibanja
- Zmogljiva litij-ionska baterija s časom delovanja 20 minut
- Čiščenje neodvisno od električne vtičnice
- Tristopenjski LED zaslon deluje kot intuitiven indikator stanja baterije
Brisanje brez napora
- Naprej vrteči valji pomenijo enostavno čiščenje
- Nošenje vedra je stvar preteklosti, zahvaljujoč rezervoarju za čisto in umazano vodo
- Samočistilna funkcija valjev pomeni, da krpe za čiščenje tal ni več treba ožemati
Varčevanje z viri
- 90 % prihranek vode** – v primerjavi s čiščenjem z običajno krpo in vedrom.
Prikaz uporabe
Navodila za uporabo
Namestite čistilne valje
Napolnite rezervoar za čisto vodo
Počistite tla
Izpraznite rezervoar za umazano vodo
Očistite valje (pralno v pralnem stroju pri 60 °C)
Pospravite napravo
Prva uporaba
1) Sestavljanje
Odstranite iz škatle in sestavite
2) Začetni zagon
Napolnite rezervoar (voda + čistilo) in namestite valje
3) Napravo razstavite in očistite
- Izpraznite in očistite rezervoar
- Očistite talni pokrov glave
- Odstranite valje in operite v pralnem stroju
- Obrišite notranjost pogona in talno glavo s krpo
- Ponovno vstavite rezervoar in pokrov talne glave
4) Shranjevanje naprave
- Napravo postavite v vdolbino na parkirni postaji
- Pritrdite valje na postajo
Nič več sesanja pred brisanjem? To je mogoče s čistilci tal Kärcher
Odkrijte Kärcherjev nabor čistilnikov tal, ki poberejo grobo umazanijo in jo obrišejo v enem koraku. Hitreje in temeljiteje kot sesalnik ali krpa.
Čistila in dodatki
Z raznovrstnimi dodatki, ki so na voljo za Kärcherjeve električne brisalce, lahko čiščenje in nego popolnoma prilagodite vsem tlem. Univerzalno čistilo za tla je na primer primerno za vsa trda tla, posebna čistila za les in kamen pa te vrste talnih oblog dodatno negujejo in ščitijo.
Naši večpovršinski valji iz mikrovlaken so enaki glede na svojo funkcijo, vendar se lahko uporabljajo za različne namene glede na barvno kodiranje, npr. rumeni valji v kopalnici in sivi v dnevnem prostoru.
* Kärcher EWM 2 dosega do 20 % boljšo učinkovitost čiščenja v primerjavi z običajnim mopom v kategoriji testa "Brisanje". Nanaša se na povprečne rezultate testiranja učinkovitosti čiščenja, pobiranja umazanije in čiščenja robov.
** Pri čiščenju talne površine 60 m² EWM 2 (poraba: 0,4 l) porabi do 90 % manj vode v primerjavi z običajnim mopom in vedrom, napolnjenim s 5 litri vode (poraba: 5,0 l).