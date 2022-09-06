Električni mop za brisanje EWM 2 - vedno čista tla

Čistila in dodatki

Z raznovrstnimi dodatki, ki so na voljo za Kärcherjeve električne brisalce, lahko čiščenje in nego popolnoma prilagodite vsem tlem. Univerzalno čistilo za tla je na primer primerno za vsa trda tla, posebna čistila za les in kamen pa te vrste talnih oblog dodatno negujejo in ščitijo.

Naši večpovršinski valji iz mikrovlaken so enaki glede na svojo funkcijo, vendar se lahko uporabljajo za različne namene glede na barvno kodiranje, npr. rumeni valji v kopalnici in sivi v dnevnem prostoru.