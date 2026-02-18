Filtrirni sistem za vodo WPC 120 UF
Sistem za filtriranje vode WPC 120 UF s 4-stopenjskim sistemom ultra filtracije. Zanesljivo filtrira delce, bakterije, viruse in druge onesnaževalce. Idealno za neznane pogoje vode iz pipe.
Naš vodni filtrirni sistem WPC 120 UF zagotavlja visoko raven varnosti v primeru neznane kakovosti pitne vode zahvaljujoč zmogljivemu 4-stopenjskemu sistemu ultra filtracije, hkrati pa se ponaša z izjemno preprostim upravljanjem, namestitvijo in vzdrževanje. Iz vode so zanesljivo odstranjeni najrazličnejši delci; mikroplastika, bakterije, virusi, klor, težke kovine in ostanki zdravil, njen okus pa se bistveno izboljša. Dolgotrajni filtri ponujajo visoko kapaciteto okoli 2.500 litrov - to pomeni, da je treba filter le redko menjati, saj je to mogoče storiti hitro in brez truda zahvaljujoč priročnim bajonetnim ključavnicam. Za delovanje WPC 120 UF ni potreben električni priključek; pipa za črpanje filtrirane vode je vključena v obseg dobave.
Značilnosti in prednosti
Visoka stopnja zaščite pred onesnaženo pitno vodo3 močni filtri za dodatno zaščito v neznanih vodnih razmerah. Odstranjuje delce, bakterije, viruse, klor, težke kovine, ostanke zdravil. Izboljša okus pitne vode.
Enostavna namestitev in vzdrževanjeHitra menjava filtrov zahvaljujoč bajonetnim ključavnicam in magnetni pritrditvi nape. Enostaven priklop na vodovod. Priložen je adapter in pipa.
Visoka zmogljivostNizki stroški servisiranja zahvaljujoč redkim menjavam filtrov zaradi prostornine 2.500 litrov.
Pogon brez elektrike
- Zunanji priključek za napajanje ni potreben.
- Prilagodljiv za uporabo na kateri koli lokaciji.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vhodni tlak vode (bar)
|1 - 4
|Oskrba z vodo
|3/8″
|Kapaciteta filtra (l)
|2500
|Maks. dovodna temperatura (°C)
|5 - 38
|Pretok (l/h)
|120
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|5,66
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|8
|Mere (D × Š × V) (mm)
|377 x 168 x 421
Obseg dobave
- Predčisto
- Ultra filter "Hy-Protect"
- Naknadna zaščita
Video posnetki
Področja uporabe
- Pitna voda
- Idealen tudi v kuhinjah