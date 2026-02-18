Naš vodni filtrirni sistem WPC 120 UF zagotavlja visoko raven varnosti v primeru neznane kakovosti pitne vode zahvaljujoč zmogljivemu 4-stopenjskemu sistemu ultra filtracije, hkrati pa se ponaša z izjemno preprostim upravljanjem, namestitvijo in vzdrževanje. Iz vode so zanesljivo odstranjeni najrazličnejši delci; mikroplastika, bakterije, virusi, klor, težke kovine in ostanki zdravil, njen okus pa se bistveno izboljša. Dolgotrajni filtri ponujajo visoko kapaciteto okoli 2.500 litrov - to pomeni, da je treba filter le redko menjati, saj je to mogoče storiti hitro in brez truda zahvaljujoč priročnim bajonetnim ključavnicam. Za delovanje WPC 120 UF ni potreben električni priključek; pipa za črpanje filtrirane vode je vključena v obseg dobave.