Filtrirni sistem za vodo WPC 120 UF

Sistem za filtriranje vode WPC 120 UF s 4-stopenjskim sistemom ultra filtracije. Zanesljivo filtrira delce, bakterije, viruse in druge onesnaževalce. Idealno za neznane pogoje vode iz pipe.

Naš vodni filtrirni sistem WPC 120 UF zagotavlja visoko raven varnosti v primeru neznane kakovosti pitne vode zahvaljujoč zmogljivemu 4-stopenjskemu sistemu ultra filtracije, hkrati pa se ponaša z izjemno preprostim upravljanjem, namestitvijo in vzdrževanje. Iz vode so zanesljivo odstranjeni najrazličnejši delci; mikroplastika, bakterije, virusi, klor, težke kovine in ostanki zdravil, njen okus pa se bistveno izboljša. Dolgotrajni filtri ponujajo visoko kapaciteto okoli 2.500 litrov - to pomeni, da je treba filter le redko menjati, saj je to mogoče storiti hitro in brez truda zahvaljujoč priročnim bajonetnim ključavnicam. Za delovanje WPC 120 UF ni potreben električni priključek; pipa za črpanje filtrirane vode je vključena v obseg dobave.

Značilnosti in prednosti
Filtrirni sistem za vodo WPC 120 UF: Visoka stopnja zaščite pred onesnaženo pitno vodo
Visoka stopnja zaščite pred onesnaženo pitno vodo
3 močni filtri za dodatno zaščito v neznanih vodnih razmerah. Odstranjuje delce, bakterije, viruse, klor, težke kovine, ostanke zdravil. Izboljša okus pitne vode.
Filtrirni sistem za vodo WPC 120 UF: Enostavna namestitev in vzdrževanje
Enostavna namestitev in vzdrževanje
Hitra menjava filtrov zahvaljujoč bajonetnim ključavnicam in magnetni pritrditvi nape. Enostaven priklop na vodovod. Priložen je adapter in pipa.
Filtrirni sistem za vodo WPC 120 UF: Visoka zmogljivost
Visoka zmogljivost
Nizki stroški servisiranja zahvaljujoč redkim menjavam filtrov zaradi prostornine 2.500 litrov.
Pogon brez elektrike
  • Zunanji priključek za napajanje ni potreben.
  • Prilagodljiv za uporabo na kateri koli lokaciji.
Specifikacije

Tehnični podatki

Vhodni tlak vode (bar) 1 - 4
Oskrba z vodo 3/8″
Kapaciteta filtra (l) 2500
Maks. dovodna temperatura (°C) 5 - 38
Pretok (l/h) 120
Barva Bela
Teža brez dodatkov (Kg) 5,66
Teža vključno z embalažo (Kg) 8
Mere (D × Š × V) (mm) 377 x 168 x 421

Obseg dobave

  • Predčisto
  • Ultra filter "Hy-Protect"
  • Naknadna zaščita

Video posnetki

Področja uporabe
  • Pitna voda
  • Idealen tudi v kuhinjah
Dodatna oprema