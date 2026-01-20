Čiščenje globoko v vlakna z največjo svobodo gibanja – SE 3-18 Compact Battery Set globinski sesalnik temeljito očisti tekstilne površine. Zaradi svoje kompaktne zasnove naprava ni samo priročen, ampak ga lahko uporabljate tudi, ko v bližini ni električne vtičnice, zahvaljujoč 18 V bateriji Kärcher Battery Power. To odpravlja težave pri temeljitem čiščenju notranjosti vozila. Z njim lahko v trenutku odstranite umazanijo z avtomobilskih sedežev, talnih predpražnikov in prtljažnika ter vrtnega pohištva in oblazinjenja – enako temeljito kot z našimi ostalimi čistilniki s pršenjem. Dolga in fleksibilna sesalna cev z vgrajeno cevjo za detergent prav tako zagotavlja veliko udobje in prilagodljivost tudi na težko dostopnih mestih. Tudi po čiščenju vas bo globinski sesalnik navdušil s funkcijo higienskega čiščenja sistema, ki odstrani umazanijo iz naprave in cevi ter prepreči razvoj bakterij in neprijetnih vonjav. Popolnoma v skladu z rekom 'čisto vozilo, čista čistilna naprava'.