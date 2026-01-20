SE 3-18 Compact Battery Set
Zmogljiv globinski sesalnik ponuja osupljivo globinsko čiščenje do vlaken v notranjosti vozila, maksimalno svobodo gibanja zahvaljujoč 18 V bateriji in funkciji čiščenja sistema.
Čiščenje globoko v vlakna z največjo svobodo gibanja – SE 3-18 Compact Battery Set globinski sesalnik temeljito očisti tekstilne površine. Zaradi svoje kompaktne zasnove naprava ni samo priročen, ampak ga lahko uporabljate tudi, ko v bližini ni električne vtičnice, zahvaljujoč 18 V bateriji Kärcher Battery Power. To odpravlja težave pri temeljitem čiščenju notranjosti vozila. Z njim lahko v trenutku odstranite umazanijo z avtomobilskih sedežev, talnih predpražnikov in prtljažnika ter vrtnega pohištva in oblazinjenja – enako temeljito kot z našimi ostalimi čistilniki s pršenjem. Dolga in fleksibilna sesalna cev z vgrajeno cevjo za detergent prav tako zagotavlja veliko udobje in prilagodljivost tudi na težko dostopnih mestih. Tudi po čiščenju vas bo globinski sesalnik navdušil s funkcijo higienskega čiščenja sistema, ki odstrani umazanijo iz naprave in cevi ter prepreči razvoj bakterij in neprijetnih vonjav. Popolnoma v skladu z rekom 'čisto vozilo, čista čistilna naprava'.
Značilnosti in prednosti
Preverjena Kärcherjeva tehnologija s šobami za oblazinjenje in reže za optimalne rezultate čiščenjaGlobinsko čiščenje v vlakna tekstilnih površin. Enostavno in hitro čiščenje zaradi učinkovite metode čiščenja s pršenjem. Nizka preostala vlaga za hitro sušenje tekstilnih površin.
Zamenljiva akumulatorska baterija 18 V Battery PowerNajvečja svoboda gibanja zahvaljujoč delu neodvisno od napajanja. Združljivo z vsemi napravami Kärcherjeve baterijske platforme Battery Power 18 V.
Funkcija higienskega splakovanjaPo čiščenju se naprava očisti s funkcijo splakovanja. S tem odstranimo ostanke umazanije in preprečimo neprijetne vonjave zaradi kopičenja bakterij. Omogoča takojšnje shranjevanje čiste naprave.
Priročna cev 2 v 1
- Notranja razpršilna cev za izjemno priročno čiščenje.
- Dolga, fleksibilna sesalna cev za udobno čiščenje, še posebej v težko dostopnih in ozkih prostorih.
- Z vrtljivim spojem na cevi za še večjo svobodo gibanja.
Sistem 2 rezervoarjev
- Enostavno polnjenje rezervoarja za svežo vodo.
- Priročno odstranjevanje in praznjenje rezervoarja za umazano vodo brez stika z umazanijo.
Praktično shranjevanje dodatkov in cevi
- Enostaven transport z eno roko – vse priložene dodatke in cev lahko pospravite neposredno na napravo.
- Vsi dodatki so vedno pritrjeni na napravo, tako da se lahko zanesete, da so tam, ko jih potrebujete.
Kompaktna oblika.
- Prilagodljiv tudi na ozkih ali težko dostopnih območjih.
- S praktičnim ročajem za hiter in udoben transport naprave.
Prostor za shranjevanje majhnih dodatkov
- Praktično za začasno shranjevanje med čiščenjem.
- Popoln za gobice, krpe in druge majhne dele.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Nazivna poraba moči (W)
|184
|Delovna širina (mm)
|75
|Kapaciteta posode za čisto vodo (l)
|1,7
|Kapaciteta posode za umazano vodo (l)
|2,9
|Tip baterije
|Litij-ionska baterija
|Napetost (V)
|18
|Kapaciteta (Ah)
|2,5
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|pribl. 12 (2,5 Ah)
|Čas polnjenja s standardnim polnilnilkom (min)
|116
|Polnilni tok (A)
|1,5
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Teža brez dodatkov (Kg)
|3,58
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|6,2
|Mere (D × Š × V) (mm)
|446 x 225 x 261
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik sta vključena
- Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kos)
- Baterijski polnilnik: Standardni polnilnik 18 V Battery Power (1 kos)
- Dolžina sesalne cevi: 1.9 m
- Pralna šoba za čiščenje oblazinjenih površin
- Šoba za reže za čiščenje z razpršilno ekstrakcijo
- Čistilna sredstva: Čistilo za preproge RM 519, 100 ml
- Udoben sistem 2-v-1 vključno s razpršilno sesalno cevjo
Oprema
- Funkcija čiščenja sistema
- Praktično shranjevanje cevi in dodatkov
- Predal za majhne dele
