Kako hitro odmrzniti avto

Želite zjutraj preprosto skočiti v avto in se hitro odpeljati v službo? V mrzlih zimskih mesecih to pogosto ni mogoče, saj je treba avto najprej odmrzniti, takrat ponavadi posežemo po klasičnem strgalu za led. Na voljo je široka paleta strgal za led, od majhnih plastičnih do kovinskih strgal, ogrevanih strgal ali kombinacije strgala za led in krtače. Slednje tudi hitro očisti avto snega in vam ni treba uporabljati rok ali posebne krtače. Ena od prednosti kovinskih strgal za led je, da zlahka odstranijo debele plasti ledu, rezilo pa je običajno zamenljivo. Plastična strgala za led se sčasoma obrabijo in postanejo topa, zaradi česar postanejo neuporabna in jih je treba zamenjati. Pri vseh vrstah strgal za led pa obstaja ena ključna pomanjkljivost, saj se boste morali potruditi, da odstranite led iz avtomobila. To ni le naporno, ampak tudi dolgotrajno in običajno pomeni, da imate na koncu mokre in mrzle roke.

Z električnim strgalom za led lahko hitreje in z malo truda odstranite led. Zamrznjena avtomobilska stekla je mogoče osvoboditi ledu v nekaj minutah.