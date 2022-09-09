ODMRZNITE AVTO: NAJBOLJŠI NASVETI IN TRIKI
Vozniki avtomobilov, ki nimajo garaže, vedo vse o problemu zamrznjenih oken pozimi. Odmrzovanje avtomobila, še posebej zgodaj zjutraj, ni le dolgotrajno, ampak tudi naporno. Prihranite dragoceni čas s temi nasveti o tem, kako brez truda odstraniti led iz avtomobila, ne da bi vaS pri tem mrazilo.
Kako hitro odmrzniti avto
Želite zjutraj preprosto skočiti v avto in se hitro odpeljati v službo? V mrzlih zimskih mesecih to pogosto ni mogoče, saj je treba avto najprej odmrzniti, takrat ponavadi posežemo po klasičnem strgalu za led. Na voljo je široka paleta strgal za led, od majhnih plastičnih do kovinskih strgal, ogrevanih strgal ali kombinacije strgala za led in krtače. Slednje tudi hitro očisti avto snega in vam ni treba uporabljati rok ali posebne krtače. Ena od prednosti kovinskih strgal za led je, da zlahka odstranijo debele plasti ledu, rezilo pa je običajno zamenljivo. Plastična strgala za led se sčasoma obrabijo in postanejo topa, zaradi česar postanejo neuporabna in jih je treba zamenjati. Pri vseh vrstah strgal za led pa obstaja ena ključna pomanjkljivost, saj se boste morali potruditi, da odstranite led iz avtomobila. To ni le naporno, ampak tudi dolgotrajno in običajno pomeni, da imate na koncu mokre in mrzle roke.
Z električnim strgalom za led lahko hitreje in z malo truda odstranite led. Zamrznjena avtomobilska stekla je mogoče osvoboditi ledu v nekaj minutah.
Najboljši način za električno odmrzovanje avtomobilskih stekel
Električno strgalo za led EDI 4 ima disk s šestimi plastičnimi rezili, ki s hitrim vrtenjem odstranjuje led. Naporno strganje ledu ni več potrebno, saj električno strgalo skoraj vse delo opravi sam. Kako deluje:
Vklopite napravo, da zasveti zelena LED lučka.
Odstranite varnostni pokrov.
Strgalo za led postavite na avtomobilsko okno. Disk na napravi se začne vrteti, ko rahlo pritisnete.
Napravo enakomerno vodite po površini, da odmrznete stekla avtomobila. Delajte od zgoraj navzdol, z rahlim pritiskom. Za debele ledene plasti preprosto ostanite na enem območju, dokler se plast ledu ne odstrani.
Ko končate z odmrzovanjem avtomobila: odstranite napravo z okna, jo izklopite in ponovno namestite varnostni pokrov.
Po potrebi: z mehko krtačo pometajte zrahljan led z diskov.
EDI 4 je pripravljen za uporabo tudi pri zelo nizkih temperaturah do -20 °C. Običajno traja približno 3 minute, da odmrznete sprednja, zadnja in stranska stekla. 15-minutno polnjenje baterije torej zadostuje za ves delovni teden. Ko se baterija izprazni, jo lahko priročno napolnite doma ali z dodatnim avtomobilskim polnilnikom med vožnjo.
Nasveti za uporabo električnega strgala za led
- EDI 4 se samodejno izklopi po 30 sekundah in ga lahko ponovno aktivirate z enkratnim pritiskom na gumb za vklop/izklop.
- Vrtljivi disk je izdelan iz plastike, podobno komercialno dostopnim strgalom za led. Kljub temu velja biti previden in električno strgalo za led uporabljati le na čistih avtomobilskih steklih. Umazana plošča lahko povzroči praske zaradi vrtenja.
- Ne približujte se gumijastim tesnilom ob robu okna.
- Z opcijskim kompletom za čiščenje avtomobilskih stekel lahko električno strgalo za led uporabljate vse leto.
Najboljši način za odmrznitev avtomobilskih stekel z domačimi sredstvi
Poleg strgala za led se lahko uporabljajo tudi pršila za odmrzovanje avtomobilov. Enostavno jih razpršimo po zaledenelih površinah in zaradi alkohola, ki ga vsebuje pršilo, raztopi led na vetrobranskem steklu in drugih delih avtomobila. Po tem morate le še obrisati okna. Priporočljivo je, da na okna nanesete še en tanek sloj pršila, da površine ostanejo brez ledu. Razpršila za odmrzovanje avtomobilov lahko pomagajo tudi pri zamrznjenih ključavnicah vrat.
Sol je še eno domače zdravilo, ki ga lahko uporabite za odmrzovanje avtomobila. Podobno kot na cesti pomaga preprečiti nastajanje ledu na avtomobilskih steklih. To storite tako, da v 1 liter vode dodate 6 žlic soli in z mešanico izdatno popršite avtomobilska stekla, ključavnice in tesnila, najbolje zvečer. To vam prihrani, da naslednje jutro ne boste morali odmrzovati avtomobila. Nasvet: počakajte, da se zrna soli popolnoma raztopijo, sicer lahko pustijo praske na steklu in barvi.
Čeprav se morda zdi očitno, vroče vode ne bi smeli uporabljati za odmrzovanje avtomobila. To je zato, ker lahko nenadna sprememba temperature na vetrobranskem steklu, ki jo povzroči vrela voda, povzroči razpoke.
Nasvet
Poceni in učinkovit odmrzovalnik lahko naredite tudi sami. Če želite to narediti, zmešajte 3 dele kisa z 1 delom vode in prelijte v steklenico z razpršilom, nato mešanico poškropite po zmrznjenih oknih. Slabost tega domačega zdravila je, da deluje le na tankih plastih ledu. Kis lahko napade tudi gumijasta tesnila, plastiko in barvo.
Najboljši nasveti proti zamrznjenim oknom:
- Z uporabo prevleke za zaščito pred ledom na vašem vetrobranskem steklu bi se morali izogniti odmrzovanju večjega dela avtomobila. Odmrzniti morate torej samo zadnja in stranska stekla, s čimer prihranite čas.
- Brisalce čez noč zložite, da metlice ne primrznejo na vetrobransko steklo.
- Če imate parkirni grelnik, ga nastavite, če bi temperature ponoči padle pod 0°C.
- Če pustite motor prižgan, medtem ko odmrzujete avto, ne pomaga. To je zato, ker traja zelo dolgo, da se avto ogreje, ko je zunanja temperatura pod lediščem. Poleg tega puščanje motorja prižganega po nepotrebnem škoduje okolju, motorju in vaši denarnici. V nekaterih državah se to celo šteje za prekršek in vas lahko oglobijo. Zato pred zagonom motorja počakajte, da se stekla odmrznejo. Med vožnjo lahko vklopite grelec in ga usmerite proti vetrobranskemu steklu, da preprečite ponovno zmrzovanje.
- Preveč vlage v notranjosti avtomobila ne pomeni le zamegljenih stekel, ampak lahko povzroči tudi zmrzovanje vetrobranskega stekla od znotraj. Da bi to odpravili, so na voljo razvlaževalniki zraka, vendar pa lahko celo stare nogavice, napolnjene z rižem, soljo, kavo v prahu ali mačji pesek, ki jih lahko postavite v prostor za noge avtomobila, pomagajo absorbirati nekaj vlage.