Umazanije se lotite s higienično paro: Kärcher SC 1 Upright brez napora in brez skrbi očisti trda tla. Temeljito čiščenje s parnim čistilnikom Kärcher s trdih površin odstrani 99,999 % vseh virusov¹⁾ in 99,99 % vseh pogostih gospodinjskih bakterij²⁾. Vklopite in začnite: parni čistilnik se segreje in je pripravljen za uporabo v samo 30 sekundah. Rezervoar za svežo vodo je mogoče enostavno odstraniti za polnjenje. Funkcija samodejnega odstranjevanja vodnega kamna s kartušo za odstranjevanje vodnega kamna v napravi zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Zamenjava krpe na talni šobi brez stika z umazanijo je priročna zahvaljujoč pritrditvi na kavelj in zanko. Preprosto stopite na velik jeziček na krpi za čiščenje tal in potegnite napravo navzgor. Zelo priročno je tudi parkiranje in odlaganje parnega čistilnika: tanka in lahka naprava ostane pokončna sama.