Krpa za čiščenje s paro SC 1 Upright
Lahek in s pokončno zasnovo: začetni cenovni model je pripravljen za uporabo v samo 30 sekundah za brezskrbno globinsko čiščenje s paro.
Umazanije se lotite s higienično paro: Kärcher SC 1 Upright brez napora in brez skrbi očisti trda tla. Temeljito čiščenje s parnim čistilnikom Kärcher s trdih površin odstrani 99,999 % vseh virusov¹⁾ in 99,99 % vseh pogostih gospodinjskih bakterij²⁾. Vklopite in začnite: parni čistilnik se segreje in je pripravljen za uporabo v samo 30 sekundah. Rezervoar za svežo vodo je mogoče enostavno odstraniti za polnjenje. Funkcija samodejnega odstranjevanja vodnega kamna s kartušo za odstranjevanje vodnega kamna v napravi zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Zamenjava krpe na talni šobi brez stika z umazanijo je priročna zahvaljujoč pritrditvi na kavelj in zanko. Preprosto stopite na velik jeziček na krpi za čiščenje tal in potegnite napravo navzgor. Zelo priročno je tudi parkiranje in odlaganje parnega čistilnika: tanka in lahka naprava ostane pokončna sama.
Značilnosti in prednosti
Vitka zasnova izdelka in talna glava z vrtljivim delom
- Ergonomsko, učinkovito čiščenje s dobrim kontaktom s tlemi pri vseh velikostih zahvaljujoč prilagodljivemu zglobu šob.
Non-stop para in integrirana kartuša za odstranjevanje vodnega kamna
- Zahvaljujoč inteligentni kartuši za odstranjevanje vodnega kamna iz vode samodejno odstranite apnenec.
- Posodo je mogoče kadar koli polniti brez težav – za stalno paro brez prekinitev dela.
Kratek čas segrevanja
- S hitrim časom segrevanja samo 30 sekund je naprava pripravljena za uporabo kot bi mignil.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Testni certifikat¹⁾
|Uničuje do 99.999% korona virusa¹⁾ in 99.9% bakterij²⁾
|Površinska zmogljivost pri polnem rezervoarju (m²)
|30
|Izhod za ogrevanje (W)
|1300
|Dolžina kabla (m)
|5
|Čas ogrevanja (min)
|0,5
|Prostornina posode (l)
|0,2
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|2,076
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|3,16
|Mere (D × Š × V) (mm)
|314 x 147 x 1197
¹⁾ Testi so pokazali, da je s parnim čistilnikom Kärcher, s 30 sekundnim čiščenjem neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare, mogoče iz običajnih gladkih trdih površin gospodinjstev odstraniti 99,999% virusov z ovojnico, kot na primer koronavirus ali gripo, razen virusa hepatitis B (testna klica: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Ob temeljitem čiščenju s parnim čistilnikom Kärcher uničimo 99,99% vseh običajnih gospodinjskih bakterij na običajnih gladkih trdih površinah, s hitrostjo čiščenja 30 cm/s neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare (testna klica: Enterococcus hirae). / ³⁾ Najmanjši faktor, za katerega se podaljša življenjska doba izdelka, na podlagi internih testov s trdoto vode 20 °dH in karbonatno trdoto 15 °dH.
Obseg dobave
- EasyFix Velika univerzalna krpa za čiščenje tal: 2 Kos(i)
- Talna šoba: EasyFix Large
Oprema
- Varnostni ventil
- Rezervoar: odstranljiva in jo je mogoče ponovno napolniti, kadar koli je to potrebno
Video posnetki
Področja uporabe
- Lakirana trda tla, npr. parket, laminat, pluta, kamen, linolej in PVC.
- Trde talne obloge
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.