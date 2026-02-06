Robotska kosilnica RCX 6 navigira brez omejitvenega kabla zahvaljujoč GPS-u, anteni RTK in kameri AI. Natančno pozicioniranje omogoča košnjo v vzporednih tirih in zagotavlja učinkovito nego trate v najkrajšem možnem času. Brez truda je mogoče vzdrževati do 3000 kvadratnih metrov trate. Višino košnje med 2 in 10 centimetri lahko izberete in samodejno nastavite prek aplikacije, odvisno od območja. Poleg tega lahko osnovne nastavitve preberete in prilagodite na LCD zaslonu. Ovire so inteligentno prepoznane in se jim izognejo – razdalja je odvisna od vrste ovire. To omogoča, da RCX 6 kosi v bližini dreves, hkrati pa ohranja varno razdaljo do živali, kot so ježi. Pogon na vsa kolesa ne obvlada le klancev do 70 odstotkov, ampak tudi poskrbi, da so zavoji na travniku še posebej nežni. Delovna območja so preslikana z oddaljenim nadzorom aplikacije ali samodejno s prepoznavanjem površine AI. Delovno območje je mogoče razdeliti na različne cone in zagotoviti tudi prepovedane cone. Individualne nastavitve za urnik, obnašanje med vožnjo in še veliko več je mogoče prilagoditi prek aplikacije.