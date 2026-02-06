Robotska vrtna kosilnica RCX 6
Zahvaljujoč pogonu na vsa kolesa, robotska kosilnica RCX 6 obvladuje zahteven teren in hkrati ščiti trato. Brezžično in popolnoma samodejno košnjo omogočajo GPS, RTK in kamera AI.
Robotska kosilnica RCX 6 navigira brez omejitvenega kabla zahvaljujoč GPS-u, anteni RTK in kameri AI. Natančno pozicioniranje omogoča košnjo v vzporednih tirih in zagotavlja učinkovito nego trate v najkrajšem možnem času. Brez truda je mogoče vzdrževati do 3000 kvadratnih metrov trate. Višino košnje med 2 in 10 centimetri lahko izberete in samodejno nastavite prek aplikacije, odvisno od območja. Poleg tega lahko osnovne nastavitve preberete in prilagodite na LCD zaslonu. Ovire so inteligentno prepoznane in se jim izognejo – razdalja je odvisna od vrste ovire. To omogoča, da RCX 6 kosi v bližini dreves, hkrati pa ohranja varno razdaljo do živali, kot so ježi. Pogon na vsa kolesa ne obvlada le klancev do 70 odstotkov, ampak tudi poskrbi, da so zavoji na travniku še posebej nežni. Delovna območja so preslikana z oddaljenim nadzorom aplikacije ali samodejno s prepoznavanjem površine AI. Delovno območje je mogoče razdeliti na različne cone in zagotoviti tudi prepovedane cone. Individualne nastavitve za urnik, obnašanje med vožnjo in še veliko več je mogoče prilagoditi prek aplikacije.
Značilnosti in prednosti
Navigacija z GPS in RTK
- Omejitveni kabel ni potreben, kar pomeni, da ni potrebe po dolgotrajni namestitvi ali zamudnem prilagajanju žice.
- Zahvaljujoč komunikaciji s sateliti in RTK anteno je možno določiti položaj do centimetra natančno, da se določijo natančna delovna območja.
- Območje košnje je zelo preprosto preslikano z neposrednim daljinskim upravljanjem robotske kosilnice.
AI kamera
- 3D-stereo kamera prepozna površine, kot so trava ali kamen, in lahko tako neodvisno preslika območje košnje.
- Kamera, ki jo poganja AI, inteligentno prepoznava predmete in prilagaja vedenje med vožnjo glede na oviro. Robotska kosilnica se približuje drevesom in grmovjem, vendar ohranja veliko razdaljo do živih bitij.
- Če je signal GPS šibek, kamera pomaga pri navigaciji, da robotska kosilnica vozi učinkovito in varno.
Vzporedna košnja
- Robotska kosilnica kosi vzporedno za največjo učinkovitost. Razdaljo med tiri je mogoče prilagoditi.
- Če se želite izogniti sledi, lahko robotska kosilnica spremeni smer po vsaki košnji ali izbere prilagojeni kot za košnjo.
Pogon na vsa kolesa
- S tremi gnanimi kolesi lahko robotska kosilnica pleza in kosi naklone do 70 odstotkov.
- Na neravnih površinah se lahko robotska kosilnica reši težkih situacij.
- Lahko potuje preko višjih pragov, npr. za preklapljanje med dvema območjema različnih višin.
Nežno obračanje
- Interakcija koles s 360° prilagodljivim zadnjim kolesom omogoča, da se robotska kosilnica gladko in nežno vrti, da zaščiti travo.
Samodejna nastavitev višine reza
- Višino reza lahko izbirate v širokem razponu od 2 do 10 centimetrov.
- Višina košnje se nastavlja elektronsko z nastavitvijo v aplikaciji.
- Za vsako cono košnje je mogoče izbrati drugačno višino košnje, ki jo nato robotska kosilnica samostojno prilagodi.
Dvojna kosilnica
- Zahvaljujoč diskoma z dvema reziloma ima robotska kosilnica veliko širino reza 35 centimetrov za hitrejšo in učinkovitejšo košnjo.
Senzor za dež
- Robotska kosilnica uporablja senzor za zaznavanje dežja in se nato vrne na polnilno postajo, dokler se trata spet ne posuši.
- Nastavitev je mogoče prilagoditi, če je potrebno delovanje v dežju ali drugih časovnih omejitvah.
LCD zaslon
- Velik LCD zaslon omogoča odčitavanje statusa robotske kosilnice z naprave kadarkoli.
- Osnovne nastavitve lahko izvedete preko zaslona na sami napravi.
Samodejni urnik z več conami
- Robotska kosilnica ustvari prilagojen urnik glede na območje in stanje, ki ga RCX 6 nato redno izvaja.
- Ustvarite lahko različna območja, med katerimi lahko robotska kosilnica samostojno in selektivno preklaplja.
- Urnik je mogoče prilagoditi, npr. da se izognete vožnji v določeno območje košnje ob določenem času dneva.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Površinska zmogljivost (m²)
|3000
|Tip kosilnice
|Prosto nihajoča rezila
|Število nožev
|6
|Širina reza (cm)
|35
|Višina rezanja (cm)
|2 / 10
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|max. 70
|Aplikacija za košnjo
|Mulčenje
|Navigacijska tehnologija
|GPS / RTK / AI kamera
|Vrsta kamere
|3D stereo
|Opredelitev območja košnje
|GPS lokalizacija / Zaznavanje trave
|Najmanjša širina hodnika (cm)
|80
|Število območij košnje (Kos(i))
|max. 10
|Čas polnjenja baterije (min)
|35
|Tip baterije
|Litij-ionska baterija
|Napetost baterije (V)
|18
|Kapaciteta baterije (Ah)
|5
|Polnilni tok (A)
|5
|Zvočna moč (dB(A))
|60
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|100 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Barva
|Črna
|Mere (D × Š × V) (mm)
|868 x 535 x 297
|Dimenzije robota (D x Š x V) (mm)
|735 x 510 x 270
|Teža robota (Kg)
|14,4
|Trajanje košnje na eno polnjenje baterije (min)
|75
|Teža brez dodatkov (Kg)
|14,4
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|29,8
Obseg dobave
- Polnilna postaja
- RTK antena
- Ozemljitveni klini za pritrditev polnilne postaje: 8 Kos(i)
- Ozemljitveni klini za pritrditev RTK antene: 4 Kos(i)
- Vijaki za namestitev RTK antene: 4 Kos(i)
- Kosilni noži in vijaki: 18 Kos(i)
Oprema
- Navigacijski sistem: Sistematični trakovi
- Prepovedane cone
- Funkcija rezanja robov
- Senzorska tehnologija: Optični senzor/ Senzor za dež/ Senzor dviga/ senzor proti nagibanju/ Senzor udarca
- LoRa®
- uporaba s pomočjo aplikacije
- Povezava preko WLAN
- Povezava preko Bluetooth
- pametne storitve/funkcije v aplikaciji
- Zaklepanje s PIN kodo
- Posodobitev vdelane programske opreme OTA
- Lebdeča rezalna enota
- Pogon na vsa kolesa
- Zaslon
- zamuda zaradi dežja
- Število koles: 3 Kos(i)
- Spot luči
- Ročaj za prenašanje
- Zaščita pred krajo
Video posnetki
Področja uporabe
- Trate vseh vrst s travo do 10 cm visoko in do 70 odstotnim naklonom
Dodatna oprema
