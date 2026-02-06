Robotski sesalnik s funkcijo brisanja RVC 3
Inteligentni RVC 3 z natančno navigacijo LiDAR in praktičnim upravljanjem prek aplikacije sistematično in popolnoma avtonomno čisti preproge z nizkimi vlakni in trda tla, po potrebi tudi mokro.
Inteligentni robotski sesalnik RVC 3 poskrbi za čiščenje tal, saj sistematično in samostojno čisti trda tla in preproge z nizkimi vlakni. Suho umazanijo glavna in stranska krtača ter sesalna komponenta zanesljivo prenašajo v integrirano posodo za prah. Po potrebi RVC 3 ne čisti le na suho, temveč lahko pobere tudi rahlo umazanijo, ko je vlažna, in tako učinkoviteje veže prah. Ko se zmogljivost baterije zmanjša, se RVC 3 redno polni in se po končanem delu vedno vrne na polnilno postajo. Aplikacija pošlje RVC 3 na raziskovalno turo in samodejno ustvari zemljevid prostorov s skeniranjem okolice (LiDAR). Za vsak prostor je mogoče nastaviti individualne parametre čiščenja, na primer, katere prostore je treba čistiti suho, mokro ali sploh ne. Dodatni senzorji na primer preprečujejo, da bi naprava padla po stopnicah. RVC 3 lahko priročno zaženete prek aplikacije, z uporabo prednastavljenega individualnega urnika ali s pritiskom na gumb na napravi. Če čistilni robot potrebuje pomoč, vas bo to pogosto obvestil z glasovnim izhodom.
Značilnosti in prednosti
Velika moč sesanjaZ močno sesalno močjo 15.000 Pa je mogoče učinkovito odstraniti večino vrst umazanije – celo poper, arašide in žitne kosmiče. Za vsako čistilno nalogo lahko izbirate med štirimi različnimi načini sesanja. Kombinirano čiščenje glavne in stranske krtače zagotavlja še posebej učinkovito čiščenje tal po celotni hiši.
Glavna in stranska krtača brez dlakRVC 3 Comfort ima posebno strukturo na držalu krtače, ki preprečuje zapletanje las v krtače. To zmanjša količino vzdrževanja, ki ga potrebuje uporabnik. Posebej oblikovana stranska krtača preprečuje zapletanje las vanjo. Posebna struktura zob glavnika učinkovito preprečuje zapletanje las v glavno krtačo.
Natančna navigacijaZ hitro in robustno navigacijo LiDAR robot natančno skenira in kartira prostore, kar zagotavlja najboljšo orientacijo za zanesljive čistilne poti tudi v temi.
Mokro brisanje
- Za še boljše rezultate čiščenja lahko RVC 3 Comfort čisti tudi mokre površine. Po potrebi uporabite enoto za brisanje z mikrovlaken krpo, napolnite rezervoar za svežo vodo in pripravljeni ste.
- Robota lahko uporabljate samo za suho čiščenje, samo za mokro čiščenje ali obe možnosti skupaj v kombiniranem načinu čiščenja.
- Čistilna posoda 2 v 1 z 240 ml posodo za prah in 280 ml posodo za vodo je enostavna za uporabo in jo je mogoče hitro zamenjati.
Senzor padca
- Senzorji padca zanesljivo preprečujejo, da bi RVC 3 na primer padel po stopnicah ali pri padcu.
- Senzorji skenirajo tla. Če je zaznan velik padec, krmilnik prejme signal, ki sproži robota, da se obrne.
Priročno upravljanje aplikacije prek WLAN
- Aplikacijo je mogoče uporabiti za prilagoditev številnih nastavitev, ki ustrezajo individualnim željam.
- Z aplikacijo lahko konfigurirate čistilnega robota RVC 3 in ga upravljate od koder koli. Tudi če niste doma.
- Informacije o trenutnem stanju naprave in prikaz trenutnega poteka čiščenja so na voljo prek aplikacije.
Varovanje podatkov in posodobitve
- Kärcher kot proizvajalec s sedežem v Nemčiji daje velik pomen varstvu podatkov in skrbi za izpolnjevanje vseh veljavnih zakonskih zahtev v zvezi s tem.
- Celoten prenos podatkov med aplikacijo na vašem pametnem telefonu in vašim robotskim sesalnikom ter krpo za brisanje poteka prek oblaka na strežnike, ki se nahajajo izključno v Nemčiji.
- Redne posodobitve izboljšajo in razširijo delovanje robotskega sesalnika in aplikacije. To tudi pomeni, da se varnost sistema nenehno posodablja, da ustreza trenutnim specifikacijam.
Natančna možnost označitve poti z vsestranskimi možnostmi prilagajanja
- Aplikacija lahko shrani več zemljevidov, npr. za več nadstropij.
- Možno je določiti območja, kamor ne želite, da gre robot čistit (npr. mačji praskalnik, igralne površine v otroških sobah ali ovire, ki jih robot ne more obiti).
- Opredelitev izbranih področij, ki jih je treba večkrat očistiti, očistiti z intenzivnim načinom čiščenja ali obrisati z več vode.
Prilagoditev parametrov čiščenja
- Določitev različnih parametrov čiščenja v aplikaciji, za posamezne predele prostorov (npr. sesalna moč ali količina vode, število čiščenj na površino).
- Prek aplikacije lahko načrtujete čas čiščenja in ustvarite načrte čiščenja.
- RVC 3 samostojno začne čistilne poti glede na načrtovane datume/čase.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Čas polnjenja baterije (min)
|230
|Tip baterije
|Litij-ionska baterija
|Kapaciteta baterije (Ah)
|2,6
|Čas čiščenja na eno polnjenje (min)
|130
|Območna zmogljivost (odvisno od načina čiščenja) (m²/h)
|45
|Posoda za odpadke 2 v 1 (ml)
|240
|Rezervoar za svežo vodo 2 v 1 (ml)
|280
|Sesalna moč (Pa)
|max. 15000
|Zvočna moč (dB(A))
|< 67
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|100 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Barva
|Bela
|Teža robotskega sesalnika (vključno z enoto za brisanje in krpo za brisanje) (Kg)
|2,76
|Teža polnilne postaje (Kg)
|0,7
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|4,68
|Višina robotskega sesalnika (mm)
|97
|Mere polnilna postaja (D x Š x V) (mm)
|146 x 66 x 101
Obseg dobave
- Krtača za čiščenje
- Stranska krtača: 1 x
- Filter: 1 x
- Enota za brisanje
- Čistilna krpa: 1 x
- Posoda za smeti 2 v 1, vključno z rezervoarjem za svežo vodo
- Polnilna postaja
Oprema
- avtonomno čiščenje
- Senzorji proti padcu
- uporaba s pomočjo aplikacije
- Povezava preko WLAN
- Povezava preko Bluetooth
- pametne storitve/funkcije v aplikaciji
- Glasovni izhod
- Laserski navigacijski sistem (LiDAR)
- Funkcija časovnika: možnih več časovnikov
- Vrste čiščenja: Suho čiščenje/ Mokro čiščenje/ Kombinirano čiščenje (mokro in suho)
Video posnetki
Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Na preprogah z nizkim vlakni
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.