Inteligentni robotski sesalnik RVC 3 poskrbi za čiščenje tal, saj sistematično in samostojno čisti trda tla in preproge z nizkimi vlakni. Suho umazanijo glavna in stranska krtača ter sesalna komponenta zanesljivo prenašajo v integrirano posodo za prah. Po potrebi RVC 3 ne čisti le na suho, temveč lahko pobere tudi rahlo umazanijo, ko je vlažna, in tako učinkoviteje veže prah. Ko se zmogljivost baterije zmanjša, se RVC 3 redno polni in se po končanem delu vedno vrne na polnilno postajo. Aplikacija pošlje RVC 3 na raziskovalno turo in samodejno ustvari zemljevid prostorov s skeniranjem okolice (LiDAR). Za vsak prostor je mogoče nastaviti individualne parametre čiščenja, na primer, katere prostore je treba čistiti suho, mokro ali sploh ne. Dodatni senzorji na primer preprečujejo, da bi naprava padla po stopnicah. RVC 3 lahko priročno zaženete prek aplikacije, z uporabo prednastavljenega individualnega urnika ali s pritiskom na gumb na napravi. Če čistilni robot potrebuje pomoč, vas bo to pogosto obvestil z glasovnim izhodom.