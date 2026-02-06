Velika moč sesanja Z močno sesalno močjo 15.000 Pa je mogoče učinkovito odstraniti večino vrst umazanije – celo poper, arašide in žitne kosmiče. Za vsako čistilno nalogo lahko izbirate med štirimi različnimi načini sesanja. Kombinirano čiščenje glavne in stranske krtače zagotavlja še posebej učinkovito čiščenje tal po celotni hiši. Z močno sesalno močjo 15.000 Pa je mogoče učinkovito odstraniti večino vrst umazanije – celo poper, arašide in žitne kosmiče. Za vsako čistilno nalogo lahko izbirate med štirimi različnimi načini sesanja. Kombinirano čiščenje glavne in stranske krtače zagotavlja še posebej učinkovito čiščenje tal po celotni hiši.

Glavna in stranska krtača brez dlak RVC 3 Comfort ima posebno strukturo na držalu krtače, ki preprečuje zapletanje las v krtače. To uporabniku zmanjša stroške vzdrževanja. Posebej oblikovana stranska krtača preprečuje zapletanje las vanjo. Posebna struktura zob glavnika učinkovito preprečuje zapletanje las v glavno krtačo.