Robotski sesalnik s funkcijo brisanja RVC 3 Comfort Extra
Značilnosti in prednosti
Velika moč sesanjaZ močno sesalno močjo 15.000 Pa je mogoče učinkovito odstraniti večino vrst umazanije – celo poper, arašide in žitne kosmiče. Za vsako čistilno nalogo lahko izbirate med štirimi različnimi načini sesanja. Kombinirano čiščenje glavne in stranske krtače zagotavlja še posebej učinkovito čiščenje tal po celotni hiši.
Glavna in stranska krtača brez dlakRVC 3 Comfort ima posebno strukturo na držalu krtače, ki preprečuje zapletanje las v krtače. To uporabniku zmanjša stroške vzdrževanja. Posebej oblikovana stranska krtača preprečuje zapletanje las vanjo. Posebna struktura zob glavnika učinkovito preprečuje zapletanje las v glavno krtačo.
Samodejno praznjenje prahuSamodejno praznjenje posode za prah znatno podaljša čas avtonomnega čiščenja RVC 3 Comfort. Posode za prah robotskega sesalnika Comfort ni treba prazniti ročno, s čimer se izognete stiku s prahom in umazanijo. Redno praznjenje posode za prah zagotavlja, da sesalna moč sesalnika RVC 3 Comfort ostane konstantno visoka.
Natančna navigacija
- Z hitro in robustno navigacijo LiDAR robot natančno skenira in kartira prostore, kar zagotavlja najboljšo orientacijo za zanesljive čistilne poti tudi v temi.
Mokro brisanje
- Za še boljše rezultate čiščenja lahko RVC 3 Comfort čisti tudi mokre površine. Po potrebi uporabite enoto za brisanje z mikrovlaken krpo, napolnite rezervoar za svežo vodo in pripravljeni ste.
- Robota lahko uporabljate samo za suho čiščenje, samo za mokro čiščenje ali obe možnosti skupaj v kombiniranem načinu čiščenja.
- Čistilna posoda 2 v 1 z 240 ml posodo za prah in 280 ml posodo za vodo je enostavna za uporabo in jo je mogoče hitro zamenjati.
Senzor padca
- Senzorji padca zanesljivo preprečujejo, da bi sesalnik RVC 3 Comfort na primer padel po stopnicah ali spustil s stene.
- Senzorji skenirajo tla. Če je zaznan velik padec, krmilnik prejme signal, ki sproži robota, da se obrne.
Priročno upravljanje aplikacije prek WLAN
- Aplikacijo je mogoče uporabiti za prilagoditev številnih nastavitev, ki ustrezajo individualnim željam.
- Z aplikacijo lahko konfigurirate čistilnega robota RVC 3 Comfort 5 in ga upravljate od koder koli. Tudi če niste doma.
- Informacije o trenutnem stanju naprave in prikaz trenutnega poteka čiščenja so na voljo prek aplikacije.
Varovanje podatkov in posodobitve
- Kärcher kot proizvajalec s sedežem v Nemčiji daje velik pomen varstvu podatkov in skrbi za izpolnjevanje vseh veljavnih zakonskih zahtev v zvezi s tem.
- Celoten prenos podatkov med aplikacijo na vašem pametnem telefonu ter robotskim sesalnikom in mopom poteka prek oblaka do strežnikov, ki se nahajajo izključno v Nemčiji.
- Redne posodobitve izboljšajo in razširijo delovanje robotskega sesalnika in aplikacije. To tudi pomeni, da se varnost sistema nenehno posodablja, da ustreza trenutnim specifikacijam.
Natančna možnost označitve poti z vsestranskimi možnostmi prilagajanja
- Aplikacija lahko shrani več zemljevidov, npr. za več nadstropij.
- Možno je določiti območja, kamor ne želite, da gre robot čistit (npr. mačji praskalnik, igralne površine v otroških sobah ali ovire, ki jih robot ne more obiti).
- Opredelitev izbranih področij, ki jih je treba večkrat očistiti, očistiti z intenzivnim načinom čiščenja ali obrisati z več vode.
Prilagoditev parametrov čiščenja
- Določitev različnih parametrov čiščenja v aplikaciji, za posamezne predele prostorov (npr. sesalna moč ali količina vode, število čiščenj na površino).
- Prek aplikacije lahko načrtujete čas čiščenja in ustvarite načrte čiščenja.
- RVC 3 Comfort samostojno začne čistilne poti glede na načrtovane datume/čase.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Čas polnjenja baterije (min)
|230
|Tip baterije
|Litij-ionska baterija
|Kapaciteta baterije (Ah)
|2,6
|Čas čiščenja na eno polnjenje (min)
|130
|Območna zmogljivost (odvisno od načina čiščenja) (m²/h)
|45
|Posoda za odpadke 2 v 1 (ml)
|240
|Rezervoar za svežo vodo 2 v 1 (ml)
|280
|Sesalna moč (Pa)
|max. 15000
|Zvočna moč (dB(A))
|< 67
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|100 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Barva
|Bela
|Teža robotskega sesalnika (vključno z enoto za brisanje in krpo za brisanje) (Kg)
|2,76
|Teža polnilne postaje (Kg)
|1,8
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|7
|Višina robotskega sesalnika (mm)
|97
|Mere polnilna postaja (D x Š x V) (mm)
|212 x 167 x 260
Obseg dobave
- Krtača za čiščenje
- Stranska krtača: 1 x
- Filter: 1 x
- Enota za brisanje
- Čistilna krpa: 1 x
- Posoda za smeti 2 v 1, vključno z rezervoarjem za svežo vodo
- Količina filter vrečk: 4 Kos(i)
Oprema
- avtonomno čiščenje
- Senzorji proti padcu
- Polnilna in sesalna postaja
- Material filtrske vrečke: Koprena
- uporaba s pomočjo aplikacije
- Povezava preko WLAN
- Povezava preko Bluetooth
- pametne storitve/funkcije v aplikaciji
- Glasovni izhod
- Laserski navigacijski sistem (LiDAR)
- Funkcija časovnika: možnih več časovnikov
- Vrste čiščenja: Suho čiščenje/ Mokro čiščenje/ Kombinirano čiščenje (mokro in suho)
Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Na preprogah z nizkim vlakni
Dodatna oprema
